La Diputació no és l'Ajuntament de València: hi haurà acord entre PSPV i Compromís, que faran president al socialista Toni Gaspar

Aquest dimecres se celebra el ple de constitució de la Diputació de València, una sessió en la qual PSPV i Compromís nomenaran de nou l'alcalde de Faura, el socialista Toni Gaspar, president -l'edil del Camp de Morvedre va rellevar al capdavant de la institució a l'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, després que aquest haguera de renunciar al càrrec en ser detingut i imputat en el marc de l'operació 'Alqueria'-. A pesar que encara no hi ha un acord entre socialistes i valencianistes -es van reunir per primera vegada la setmana passada i es van emplaçar per a una nova trobada a partir del pròxim dijous, una vegada constituïda la corporació provincial-, totes dues formacions votaran a Gaspar com a president.

Al contrari del que succeeix a l'Ajuntament de València, on les negociacions entre PSPV i Compromís segueixen encallades quasi un mes després de la investidura de Joan Ribó com a alcalde de la ciutat, i malgrat els precedents de les negociacions del Botànic, amb alguns desacords que s'han produït fins i tot després de la presa de possessió de Ximo Puig com a president de la Generalitat, el pacte que ha de donar continuïtat al Govern de la Diputació de València -en el passat mandat els socialistes van dirigir la institució provincial al costat de Compromís, Esquerra Unida i València en Comú- sembla que no tardarà a arribar a bon port.

PSPV i Compromís són conscients que la situació no és la mateixa que a València -els socialistes tenen una àmplia majoria de tretze diputats provincials (quatre més) per cinc dels valencianistes (un menys)- i no estan per la labor que les negociacions s'enquisten, provocant una paralització en les negociacions: "A ningú l'interessa", reconeixen. Compromís aspira a tindre una vicepresidència, encara que la primera podria recaure en el socialista Rafa García, alcalde de Burjassot i home pròxim a José Luis Ábalos, per a mantindre un equilibri de poder entre els partidaris del president del Govern i del ministre de Foment i els afins al cap del Consell.

Les negociacions també estan pendents de la llei de Coordinació de les Diputacions del Botànic -en la passada legislatura el TSJCV va anul·lar els decrets del Consell per a coordinar les competències de les institucions provincials-, ja que un dels objectius dels partits del Botànic era el buidatge de competències de les institucions provincials.

El repartiment de forces en la institució provincial valenciana va quedar de la següent manera després de les eleccions municipals del passat 26 de maig: El PSPV té 13 diputats; PP 8; Compromís 5; Ciutadans 2; i entren aquesta legislatura Vox, amb un gràcies als resultats obtinguts a València, i La Vall ens Uneix, el partit de Jorge Rodríguez, un també gràcies als representants que ha aconseguit a Ontinyent i La Vall d'Albaida. Per contra, s'han quedat sense representació Esquerra Unida, que tenia un, i Podem, que va aconseguir un altre diputat gràcies a València en Comú.