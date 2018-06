La Diputació de València es nega a pagar una factura de 756 euros per un viatge d’Orengo a Barcelona

Divalterra, l’empresa pública de la Diputació de València, té paralitzat des de fa més d’un any i mig un pagament de 40.000 euros que tenia compromesos per al Centre d’Investigació de Coneixements per a l’Administració Local (Cical), el polèmic laboratori d’idees per al municipalisme que va impulsar José Manuel Orengo. Una de les factures que ha generat més desavinences consultada per eldiario.es és un viatge de l’exalcalde de Gandia i actual assessor de Presidència a Barcelona i que va costar 756 euros.

El viatge va ser de dos dies i l’ideòleg de Cical, actual assessor de Presidència de la Generalitat Valenciana, hi va estar acompanyat per la directora científica de Cical. A les dues nits d’hotel en dues habitacions s’afigen els bitllets del tren i un dinar de 114 euros. Aquest dinar ha generat també moltes suspicàcies entre Divalterra i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), que en un primer moment va ser la que va pagar les despeses. Divalterra, per conveni, ha d’abonar unes despeses determinades.

Orengo assegura que aquest dinar a Barcelona, “‘juntament amb un altre dinar, són les úniques que s’han presentat”‘. Però a Divalterra no li ha fet gens de gràcia i, amb unes altres factures de quilometratges o de peatges, la té parada des que es va presentar el 16 d’octubre de 2016. Segons l’informe de justificació, explica el mateix Orengo, el viatge a Barcelona es va dur a terme per a reunir-se amb la Fundació Catalana per a la Recerca Científica i la Innovació, una entitat per a promoure la ciència en els col·legis. També, apunta l’assessor de Presidència, van tenir una reunió amb a l’Escola de Protocol de la Universitat de Barcelona.

La fundació Cical ha estat polèmica des del principi atés que l’oposició l’ha considerada una entitat pensada per a donar faena a Orengo. L’assessor de Presidència nega la major i defensa que “‘és un projecte fonamental en què s’havien implicat 68 alcaldes de tots els colors i les tres diputacions”‘. “‘Ja me’n vaig anar perquè Cical continuara sense mi perquè considere que és necessària. Quan pare la tempesta ja es tornarà a posar en marxa. No s’ha tocat ni el capital fundacional”‘, ha assegurat José Manuel Orengo.

Entre altres despeses fetes per Orengo que Divalterra es nega a pagar –en total dues factures globals de 40.000 euros cadascuna presentades l’11 de gener de 2017 i el 18 d’octubre de 2016– hi ha el quilometratge entre Gandia –on té el domicili l’exalcalde d’aquesta ciutat– i València i els peatges corresponents.

Es tracta d’uns 400 euros en peatges i 347 euros en quilometratge pel segon semestre del 2016. Orengo al·lega que es tracta de desplaçaments des de la “‘seu provisional”‘ que tenia Cical en la Universitat Politècnica a Gandia i que els viatges van consistir en reunions amb Presidència, la Conselleria d’Educació, la Universitat de València o la Diputació de València.

Altres despeses que Divalterra es nega a signar i a abonar a l’FVMP són 3.500 euros per a un antropòleg per fer xarrades en ajuntaments sobre Cical, lloguer de sales o “‘un estudi pilot en l’àrea de soroll i vibracions”‘ que va costar 12.600 euros. Orengo defensa aquest estudi i revela que en Divalterra s’han negat a pagar-lo “‘perquè no eren estudis vinculats a la constitució de la fundació”‘.

La polèmica amb Cical continua perquè les topades en Divalterra i l’FVMP es mantenen des de fa un any a costa d’aquestes dues factures que sumen 80.000 euros. Mentre, el PP ha denunciat les despeses d’aquesta fundació a l’Agència Antifrau. Al març del 2017 Orengo va aparcar la fundació Cical per les crítiques, encara que espera que en un futur es torne a posar en marxa.