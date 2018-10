Divalterra va trossejar la contractació de l’auditoria dels anys del “ionqui dels diners” en Imelsa i va evitar el concurs públic

L’auditoria forense de Divalterra per a fiscalitzar els anys de Marcos Benavent –l’autoanomenat ionqui dels diners– al capdavant d’Imelsa, denominació anterior de l’empresa de la Diputació de València, ha de descobrir les irregularitats i les estafes generades en aquella època i servir a la nova corporació provincial, i al fiscal i al jutge instructor del cas Taula, per fer justícia. L’empresa pública s’ha gastat 135.994,25 euros en aqueix treball que ha dut a terme la consultora Grant Thornton.

Aquest contracte i per aqueixa quantitat de quasi 136.000 euros havia d’haver-se licitat mitjançant un concurs públic obert en què pogueren participar totes les empreses que volgueren i que tingueren capacitat per a fer la faena. Però la realitat és que els nous gestors d’Imelsa del PSPV i Compromís van optar per trossejar l’auditoria forense en dos contractes. El primer i definitiu per a triar el guanyador es va fer, a més, d’una manera manifestament irregular a través d’un contracte menor.

I és que l’auditoria forense sobre l’any 2014 es va adjudicar el 6 d’octubre de 2015 amb José Ramón Tíller de gerent a l’empresa Grant Thornton a través d’un contracte menor i per 53.350 euros. El procés és, almenys, cridaner –i irregular– atés que per a fer un contracte menor el 2015, que no es publicita i es dona de manera discrecional, la quantitat màxima no podia superar mai els 18.000 euros més IVA, ara el límit és encara més baix.

Però no va ser l’única contingència. Segons la informació publicada en el portal de transparència de Divalterra, la despesa inicial del primer contracte havia de ser de 50.000 euros, però va acabar costant 53.350 euros, un increment tampoc permés en el procediment dels contractes menors.

El cap del departament jurídic de Divalterra, José Luis Vera, explica que la informació depositada en el web de transparència és correcta i que el contracte menor es va fer per 50.000 euros i es van acabar pagant més de 53.000 euros. Segons Vera, l’increment de despesa es va fer “per imprevistos” i “perquè calgué fer una actuació més àmplia”.

A més, afirma, es va optar per Grant Thornton perquè els nous gestors buscaven una consultora que no haguera treballat mai per a Imelsa. A més, l’auditor anterior, la multinacional PriceWaterhouseCoopers no va detectar en les auditories anuals cap irregularitat en els anys en què el ‘ionqui dels diners’ i el seu seguici van saquejar l’empresa pública. Per aqueix motiu es va prescindir dels seus serveis.

Afig el cap del departament jurídic que es va decidir fer dos contractes per a una mateixa comesa perquè necessitaven de manera urgent tancar els comptes del 2014 i no podien investigar els comptes del 2007 al 2013 perquè estava fiscalitzant-los l’Agència Tributària. “Vam decidir esperar que Hisenda acabara la seua investigació”, en referència al segon contracte per a l’auditoria forense que es va adjudicar el 13 de juliol de l’any 2016.

En aquest cas, per a licitar l’auditoria forense del 2007 al 2013 sí que es va dur a terme un procediment competitiu, negociat sense publicitat. El gerent era Víctor Sahuquillo. El nou procés no va servir per a rebaixar el cost del servei, perquè la licitació va ser per 82.644,62 euros sense IVA i es va adjudicar per la mateixa quantitat sense una mínima rebaixa. Grant Thornton va ser la guanyadora del concurs, que ja havia rebut a dit mesos abans per la fiscalització de l’exercici 2014.

La consultora reconeix en la seua proposta de serveis professionals per a aquest concurs a què ha tingut accés eldiario.es: “El 6 d’octubre de 2015, vam ser contractats per Imelsa (hui Divalterra) perquè duguérem a terme una anàlisi forense de característiques semblants a l’abast que vam desenvolupar en aquesta proposta”. És a dir, era el mateix treball, però de diferents anys.

Cridaner és també en aquest cas que fer una auditoria forense de l’exercici 2014 costara més de 53.000 euros i que Divalterra abonara quasi 83.000 euros per avaluar de la mateixa manera set exercicis.

Aquestes contractacions s’han denunciat a l’Agència Valenciana Antifrau, que ha començat a analitzar la documentació.