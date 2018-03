D'organisme recaptador a representació del poder Executiu: 600 anys de la Generalitat

Sembla una paradoxa. Quasi una broma. Però res com la realitat. La Generalitat Valenciana va nàixer fa 600 anys com un organisme recaptador d'impostos. Avui, és una de les entitats que abandera la reclamació per un nou sistema de finançament autonòmic. L'organisme es va crear fa aquest dijous sis segles fruit d'una reunió de les Corts Valencianes en el Convent de Santo Domingo, avui seu de Capitania General. Llavors, també era del general. El parlament valencià va constituir la Diputació del General per a recaptar impostos i fer el donatiu a la corona.

El president de les Corts, Enric Morera, que ha fet un breu repàs dels orígens de la institució i de la Generalitat com a subjecte polític, ha apel·lat en el seu discurs a la unitat de tots els agents presents a la sala per a reclamar un nou model de finançament que augmente els recursos per a la Comunitat Valenciana. Estaven presentes tots els membres de l'Executiu autonòmic, els portaveus dels grups parlamentaris, el delegat de Govern, l'arquebisbe de València i el tinent general de la Caserna General Terrestre de l'OTAN, entre uns altres.

Morera ha ressaltat: "hem de conèixer el nostre passat per a estimar-nos com a poble. Quan els valencians ens hem autogovernat hem tingut experiències notables d'èxit. Un clar exemple és el fet que ara celebrem". A més, el president de las Corts ha insistit en la reforma constitucional. "Passats 40 anys de vigència de la Constitució, s'ha obert el debat de la reforma del títol vuitè en el que refereix als drets i deures, a les competències i el finançament de les comunitats autònomes, convertides avui en un dels pilars de l'Estat. L'actual crisi territorial que viu Espanya potser siga el resultat de la indefinició del text", ha dit. Amb la Constitució del 78, segons el president de les Corts, la "distribució territorial de competències no va quedar definitivament solucionada" i roman "oberta a la controvèrsia".

Per açò, Morera ha reclamat a les autoritats presents "grans consensos des del respecte a la pluralitat", i ha defensat que la "obligació principal és oferir seguretat a la ciutadania, i molt especialment als més majors, seguretat". "I als més joves, un marc de convivència estable" on "tots tinguen els mateixos drets a somiar i construir un futur digne i millor".