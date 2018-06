Echenique investiga un frau en l’elecció del líder de Podem a València

Podemos investiga un possible cas de frau en les primàries per a escollir el líder de la formació morada a València. La Secretaria d’Organització, que dirigeix Pablo Echenique, detecta “irregularitats greus” en el procés electoral i ha iniciat una auditoria amb la direcció autonòmica per a esmenar-les.

Les votacions van acabar el 18 de juny i els resultats haurien d’haver-se conegut el 21 de juny, com va passar en la resta dels municipis. La direcció autonòmica ha anat guardant silenci sobre el tema i assegurava que era un procés “normal” i apel·lava a la tranquil·litat perquè estaven fent-se “comprovacions extra”. A València optaven a liderar la formació l’actual secretari general, Jaime Paulino, el diputat provincial i regidor Berto Jaramillo i Consuelo Poveda, activista del Front Cívic.

“S’han detectat irregularitats importants i s’ha iniciat una auditoria amb la participació de la direcció autonòmica per a arribar al fons de l’assumpte. És un procediment perfectament reglat i que garanteix la seguretat de les votacions de Podem”, expliquen fonts de la direcció estatal a eldiario.es.