Els alcaldes del PP s'esborren de la reclamació a Rajoy de fons per al transport metropolità de València

Els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) han tornat a excloure a València i la seua àrea metropolitana, la tercera més poblada d'Espanya amb quasi dos milions d'habitants de 60 municipis, de la subvenció per al transport públic que sí que s'ha aprovat per a Madrid (127 milions), Barcelona (109 milions) o Canàries (48 milions).

Malgrat aquest flagrant greuge comparatiu que reportaria uns ingressos d'almenys 38 milions d'euros en concepte d'ajudes per a sufragar part del bitllet dels diferents mitjans de transport públics (metro, tramvia, EMT, Metrobús i Rodalies), cap dels cinc alcaldes del PP que governen en ajuntaments de l'àrea metropolitana han acudit aquest dimarts a la reunió convocada per l'Autoritat de Transport Metropolità de València amb l'objectiu d'establir mesurades pressió davant el Govern de Rajoy per a aconseguir aquesta subvenció.

Així, segons han informat fonts de la Conselleria d'Obres Públiques, dels 60 alcaldes o representants municipals citats a la trobada, s'han absentat un total de 15, entre ells, els cinc del Partit Popular que dirigeixen els ajuntaments d'Alfafar, Massanassa, Benaguasil, Emperador i Lloc Nou de la Corona.

La majoria dels altres 10 corresponen a alcaldes del PSPV o Compromís, encara que és una xifra insignificant comparat amb els 45 dirigents que sí que han assistit i han secundat la reunió, la majoria dels esmentats partits d'esquerres.

Marxa de protesta a Madrid

Un de les principals mesures acordades en la reunió és la marxa que realitzaran a Madrid els representants de l'Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV), la Generalitat i els alcaldes del cinturó de València (almenys els 45 que han assistit a la reunió).

L'expedició viatjarà la setmana que ve (en un dia a concretar) i una vegada a Madrid es farà una concentració de protesta enfront de la seu del Ministeri d'Hisenda per a "que la veu valenciana s'escolte en la capital davant la passivitat i el silenci del Govern d'Espanya".

Així ho ha explicat després de la trobada la gerent de l'ATMV, María Pérez Herrero, al costat del secretari autonòmic, Josep Vicent Boira, i el director general d'Obres Públiques, Carlos Domingo.

Segons ha explicat Pérez Herrero, s'ha pres aquesta decisió després que totes les peticions de reunió que s'han realitzat al Ministeri d'Hisenda hagen quedat sense resposta.

"Davant el silenci permanent volem que ens reben en el Ministeri d'Hisenda i ens donen les explicacions oportunes" perquè, segons ha assenyalat, amb aquesta decisió el Govern d'Espanya "de manera injustificable, ha decidit excloure i ha negat el dret a tenir un transport metropolità a quasi 2 milions d'habitants de la tercera àrea metropolitana d'Espanya".

Grans avanços

En aquest sentit, tant la gerent de l'ATMV com els alcaldes han coincidit a assenyalar que en aquests més de dos anys s'han realitzat "grans avanços perquè en 2015 hi havia un buit enorme en matèria de mobilitat, s'havien desmantellat tots els instruments que permetien rebre aquests diners per part de l'Estat. De fet, des del 2011 l'àrea metropolitana de València ha deixat de rebre més de 300 milions d'euros en subvencions de l'Estat mentre les altres àrees d'Espanya han rebut més de 1.500 milions".

No obstant açò, ha continuat "la Generalitat, a través del departament que dirigeix la consellera María José Salvador, ha fet els deures creant la pròpia Autoritat del Transport Metropolità de València amb el consens necessari entre tots, s'ha iniciat la redacció dels Planes de Mobilitat Sostenible i s'ha engegat la reordenació del Mapa de Transport".

"No està justificat que la tercera àrea metropolitana d'Espanya que compleix amb tots els requisits exigits, quede al marge mentre Madrid rebrà 127 milions en 2018 per al seu transport metropolità, Barcelona 109 milions i Canàries 48 milions", ha puntualitzat .

Aposta per l'àrea metropolitana

Per la seua banda, el secretari autonòmic d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, Josep Vicent Boira, ha assegurat que la Generalitat creu fermament en el projecte del transport metropolità perquè és "il·lusionant, alternatiu al vell sistema de mobilitat, i cooperatiu ja que beneficia a tots més enllà dels colors polítics".

Per açò, ha lamentat que "no hi ha explicació racional i objectiva possible a aquesta marginació" i ha apuntat que "amb tots els diners que s'ha deixat de rebre de l'Estat per al transport metropolità durant aquests anys es podria haver reordenat dues vegades tota la xarxa de transport concesional de la Comunitat o haver acabat la T2".

Boira també ha explicat que, entre altres accions, es presentaran en els ajuntaments mocions sobre aquest tema i es visibilitzarà la necessitat d'aquesta subvenció amb la marxa fins a la capital perquè "sembla que aquest Govern solament entén les coses quan les accions es fan en el quilòmetre zero de Madrid".