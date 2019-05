Els 18 del segon Pacte del Botànic: qui és qui en la negociació del nou Govern valencià

Sis representants de cada formació de les anomenades a signar el segon pacte del Botànic –o qualsevol que en siga el nom futur– s’encarregaran de les negociacions per a decidir el què, el qui, el com i el quan.

Segons el calendari que van marcar Ximo Puig (PSPV-PSOE), Mónica Oltra (Compromís) i Rubén Martínez Dalmau (Unides Podem-Esquerra Unida), les negociacions formals per a l’executiu autonòmic valencià no començaran fins passat el 26 de maig, data de les eleccions municipals. No obstant això, fins llavors, els partits enviaran els seus representants en el futur acord progressista per marcar els eixos de la nova legislatura. A més, des del dia després de les eleccions els partits ja treballen en els organigrames de l’executiu que hauran de negociar i consensuar. “El què i el com”, que els agrada dir a Oltra i Dalmau.

Entre els aspectes a debatre hi ha el mestissatge, el repartiment de competències per conselleria i els diferents ressorts de poder. La primera reunió està prevista per a dilluns i s’hi treballarà sobre el document que va plantejar Podem en la primera trobada. Aquests són els 18 dones i homes que dissenyaran el pròxim Pacte del Botànic: que decidiran el què.

Per part de Compromís:

Miquel Real. És l’actual cap de gabinet de la vicepresidenta Mónica Oltra. És la seua persona de més confiança i serà com els seus ulls i orelles en les negociacions. Dins de la coalició Compromís, representa Iniciativa del Poble Valencià, la formació a què pertany Oltra. Ha bregat durant la legislatura amb l’aparell de Presidència de Ximo Puig. Totes les decisions del primer Consell del Botànic han passat per ell.

Pasqual Mollà. És el cervell d’Iniciativa del Poble València i un dels pares de Compromís. Professor de matemàtiques, ha dedicat tota la vida a la política des dels inicis d’Esquerra Unida fins al seu actual ecosocialisme. Negociador dur, és l’autor intel·lectual de tots els acords de la coalició i del Botànic passat. Dins de Compromís és un contrapés al Bloc i dins d’Iniciativa, a Oltra. La veu del sud (és d’Elx) en el pacte d’esquerres.

Àgueda Micó. Dona forta del Bloc. És l’actual secretària general de la formació i coportaveu de Compromís. Nacionalista d’esquerres, juntament amb Vicent Marzà i Fran Ferri tenen la majoria en el partit valencianista. S’ha entrenat durant els últims quatre anys en les negociacions dins de Compromís i amb Podem per a les diferents eleccions. Una bona prèvia per a la negociació més important que afronta en la seua carrera política.

Fran Ferri. Acabat de reelegir portaveu parlamentari de Compromís i una de les veus més fortes en el sector jove del Bloc, que ha anat prenent protagonisme en els últims congressos del partit. Va ser un dels candidats amb més suport en les últimes primàries de la formació, després de Mónica Oltra. Els últims moviments per a elegir el president de les Corts Valencianes, Enric Morera, han tibat la relació entre tots dos dirigents. No és un negociador dur, però el seu tarannà afable el fa ser estimat i respectat a parts iguals.

Amparo Piquer. En l’actualitat treballa en la llanterneria del Bloc. Dona de tracte amable i discret, però amb una gran aquiescència en el partit. És una de les que s’estrena en la negociació del govern, encara que ja s’ha foguejat en els últims acords de reglaments de primàries de Compromís. Una gran escola per a saber arribar al límit sense que tot salte per l’aire.

Nacho Serra. Representant de Verds-Equo. Històric ecologista, serà l’única ànima cent per cent verda que s’assega en la taula negociadora. Ha sigut assessor durant les dues últimes legislatures en el grup parlamentari de Compromís en les Corts Valencianes. De caràcter poc estrident i reservat, aportarà la visió verda al què.

Per part del PSPV-PSOE:

Ciprià Ciscar. Encara que ha perdut poder i influència orgànica, Ximo Puig sempre el reclama per als moments importants. L’històric dirigent socialista, va ser secretari d’Organització del PSOE, ha passat quasi quaranta anys en política en multitud de càrrecs de responsabilitat: va començar com a alcalde de Picanya i ací va iniciar una trajectòria que el va portar a la Diputació Provincial, a la Conselleria d’Educació del Govern de Joan Lerma, a ser diputat en el Congrés durant huit legislatures. El març passat va anunciar el seu rebuig a concórrer com a senador en les llistes del PSOE. Juntament amb Pasqual Mollà de Compromís, va ser un dels puntals de la negociació del 2015.

Alfred Boix. Exvicesecretari d’Organització dels socialistes valencians i un dels llanterners de Ximo Puig més ben valorats. Boix és el 50% de l’anomenat ‘clan de Gandia’ que comparteix amb José Manuel Orengo; un feu de poder socialista. Diputat en les Corts Valencianes durant unes quantes legislatures, continuarà aquesta legislatura en la direcció del grup parlamentari. Negociador aguerrit, també va estar en l’acord del 2015.

Arcadi España. Cap de gabinet de Ximo Puig en Presidència de la Generalitat i responsable d’Estudis i Programes del PSPV. És un dels cervells més valorats per l’equip del president per la seua visió estratègica. És llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials, màster en Direcció i Gestió Pública i consultor en ciències polítiques. Va treballar per al Govern de Zapatero. El seu nom va sonar com a delegat del Govern per a la Comunitat Valenciana. De caràcter pausat i reflexiu coneix l’Administració com la palma de la mà.

Maria José Salvador. Consellera d’Habitatge, Infraestructures i Obres Públiques en el primer Govern del Botànic, nomenada fa poc vicepresidenta de les Corts Valencianes per a aquesta desena legislatura. La seua conselleria ha sigut de les més actives aquesta legislatura: ha aprovat la Llei de funció social de l’habitatge, la Llei d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge (LOTUP), la de protecció del litoral i la de l’horta. La seua experiència en la gestió ajudarà al disseny i a la millora dels departaments que ha dirigit.

Inma Sánchez. Assessora del secretari autonòmic d’Educació, Miquel Soler durant la primera legislatura del Botànic i responsable d’aquesta àrea en el partit des del 2017. Dona de confiança del portaveu parlamentari, Manolo Mata, i un perfil benvolgut en el Consell.

María Diago. Secretària de Medi Ambient del PSPV. Era, fins al 2016, l’únic càrrec de l’executiu autonòmic afí a Podem. Experta en medi ambient, va formar part de la conselleria d’Elena Cebrián com a directora general, però va eixir del Govern per fortes tensions amb el llavors secretari autonòmic Julià Álvaro, que ha passat de Compromís a Podem. El principal punt de tensió era el sistema de devolució i retorn d’envasos (SDDR), que finalment va motivar l’eixida d’Álvaro.

Per part d’Unides Podem-Esquerra Unida, cada formació enviarà uns quants representants:

Aurora Mora. Responsable de Comunicació d’Esquerra Unida i dona de confiança de la seua dirigent, Rosa Pérez Garijo. Politòloga experimentada en la política parlamentària, va ser assessora d’Esquerra Unida en la VIII legislatura, assessora del grup en la Diputació de València i una de les persones que coneix més bé les Corts Valencianes. Mora va supervisar les reunions per a tancar el pacte amb Podem per a formar una coalició autonòmica, que es va resistir quasi fins al final.

Ignacio Blanco. Un dels rostres més mediàtics d’Esquerra Unida. Va ser parlamentari d’aquesta formació en la VIII legislatura, fins que el grup va perdre la seua posició en les Corts Valencianes. Blanco, funcionari de carrera, és un gran coneixedor de l’Administració i del funcionament de la Generalitat.

En cas que Esquerra Unida anara en solitari a la negociació, hi entrarien Jaume Giner i Juan Ramón Matos.

Antonio Estañ. Secretari general de Podem i exportaveu parlamentari de la formació morada. Estañ, graduat en Filosofia, substitueix Antonio Montiel en les negociacions del Botànic. Encara que de tarannà tímid, el seu bagatge cultural és ampli i reclama més protagonisme de Podem en el Consell, cosa que recrimina al seu predecessor.

Rocío Segura. Secretària de Polítiques Públiques de Podem. Persona pròxima al secretari general, Antonio Estañ, a qui ha acompanyat en els últims processos interns. Va ser coresponsable de l’organització dels últims programes electorals de la formació morada i li agrada analitzar la política en clau de Joc de Trons.

Fabiola Meco. Exdiputada autonòmica. Advocada especialitzada en família i professora associada de dret civil de la Universitat de València. És un dels millors valors de la formació morada, segons els seus rivals polítics. Afí a Antonio Montiel, va aspirar a la secretaria general de Podemos en el seu lloc. Meco ha defensat iniciatives parlamentàries importants i s’ha fet càrrec de la negociació dels pressupostos de la Generalitat en les Corts.

Àngela Ballester. És una de les fundadores de Podem al País Valencià. Exdiputada en el Congrés, és membre del Consell Ciutadà de la formació morada. Es va alinear en els debats interns amb les tesis d’Íñigo Errejón i va encapçalar l’única candidatura alternativa a la de Pablo Iglesias en les primàries del partit. Ha participat en les comissions de seguiment del Pacte Botànic.

Enric Pla. Alcalde de Vinaròs, únic ajuntament de Podem en el període que va des del 2015 fins al pròxim 26 de maig. És per això que és un valor a tindre en compte en el partit. Pla és catedràtic de batxillerat d’història i geografia.