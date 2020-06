Els candidats a dirigir Podem debaten com enfortir el partit i el seu paper en el Govern de l'Acord del Botànic 2

Com es construeix una organització més forta i com es reforça a aqueixa organització en els governs de coalició. El debat de les tres candidatures a liderar Podemos en la Comunitat Valenciana ha girat aquest divendres sobre aquestes dues qüestions que marcaran el futur de l'organització en els pròxims anys.

Els candidats de la tercera Assemblea Ciutadana Valenciana, Pilar Lima, Naiara Davó i Fernando Navarro, han explicat les seues propostes en el debat organitzat per eldiario.es retransmés a través de Facebook Live. El debat ha sigut seguit per 1.628 persones en directe, ha tingut 324 interaccions, 296 comentaris i el post s'ha compartit 26 vegades en aquesta xarxa social.

Els tres aspirants a la secretària general de Podem afronten el procés intern enmig d'una crisi sanitària i quasi un any després que l'anterior secretari general, Antonio Estañ, dimitira del càrrec.

La portaveu parlamentària, Naiara Davó, defensa la necessitat d'un partit "fort i estable" que enfortisca el Botànic, enfront d'algunes crítiques de la diputada autonòmica, Pila Lima, i el regidor a Castelló, Fernando Navarro, que consideren que Podem no ha de conformar-se amb les mesures adoptades. "En el Govern hem aportat moltíssima força i valentia. Però falta més. Ens falta una peça fonamental que és la militància", ha indicat Lima, mentre que Navarro, que demana una posició més ferma respecte al PSOE, ha insistit que "ningú està plantejant desestabilitzar el Botànic". Aquest candidat ha tendit la mà a les seues companyes per a plantejar una revisió de l'Acord del Botànic, subscrit amb PSPV, Compromís i Esquerra Unida per a governar en la Comunitat Valenciana, una qüestió que Davó prefereix apartar de moment.

Les tres candidatures han reivindicat les polítiques dels Governs de coalició i l'ingrés mínim vital, especialment Lima, que ha defensat que "la Comunitat Valenciana ha d'estar amb els companys del Govern d'Espanya que estan salvant la gent amb polítiques públiques". Davó, per part seua, demana superar l'etapa de confrontació: "Volem un partit fort i estable que reforce les nostres posicions en el Govern. Hem de ser l'actor protagonista en la reconstrucció". Navarro, sobre el futur de Podem, rasa: "Volem que aquest partit torne a tindre la capacitat de ser força hegemònica".

El debat complet pot consultar-se des del perfil de Facebook de l'edició valenciana d'eldiario.es, en aquest l'enllaç o ací.