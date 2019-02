Els estrategues municipals de València assenyalen les xarxes socials i la política a peu de carrer com a claus de la campanya

Després del primer debat organitzat amb els estrategs dels partits valencians, el col·lectiu Beers and Politics i l'edició valenciana d'eldiario.es han organitzat un nou debat, ara amb els partits amb representació a l'Ajuntament de València com a protagonistes.

La cita s'ha celebrat aquest dimecres a Convent Carmen (Plaça del Portal Nou, 6, de València) i una vegada més hi ha hagut un ple absolut a la sala. Els protagonistes han sigut Clara Estellés (PPCV), Amadeu Mezquida (Compromís), Luis Arquillos (Ciutadans), Borja Sanjuán (PSPV) i Edgar Bellver (Podem).

Aquestes han sigut les intervencions més destacades dels diferents estrategues.

Clara Estellés (PPCV).- "És molt important fer una planificació de les estratègies des del punt de vista de gabinet. La nostra candidatura es basa en potenciar a la nostra candidata, una dona jove de 37 anys amb gran bagatge polític. En segon lloc el projecte de ciutat. Tenim un relat de futur i no estem ancorats en passat. A partir d'ací planifiquem accions molt concretes que anirem veient. Ens basem en dades, no és el CIS ni són sondejos, són anàlisis per a segmentar públic objectiu; màrqueting digital, part de la campanya en xarxes; les persones, a vegades es dona molta importància a l'estratègia digital però el més important és la campanya de tu a tu i concorde a la personalitat de candidata".

"Parlarem dels problemes de la gent? L'estratègia de la por no funciona, em pregunte si parlarem de l'augment del 20% de les queixes per neteja o del 10% de les de mobilitat. Tirar de l'estratègia de la por demostra que no hi ha res que oferir i no hi ha projecte de ciutat, nosaltres volem parlar dels problemes dels veïns de València. La nostra candidata, María José Catalá, es representa amb la justícia la democràcia i la igualtat, no són valors propietat de ningú".

"La meitat de València està crispada amb el tema de la mobilitat. La mobilitat estarà present en la campanya, com el tema de la neteja i de la policia, perquè hi ha menys policia de barri. Tenim un pla per a aquesta ciutat, però crec que està infrautilitzada i que pot arribar a molt més".

El públic assistent al debat

Amadeu Mezquida (Compromís).- "Per què les enquestes s'equivoquen tant. Actualment la volatilitat del vot és molt alta perquè hi ha molt indecís. Les eleccions que tenim per davant estan molt obertes. Ens estem jugant molt, els valors i el model de societat. En aquest moment pensem que hi ha una majoria social que és democràtica i progressista i serà clau que vaja a votar. Volem aconseguir aqueixa mobilització amb proximitat. Anem barri a barri i fem actes a pit descobert. Les xarxes són molt importants i estem començant a implantar grups de difusió de whatsapp. Estem en primàries, que és un procés de precampanya, i són obertes. Un altre concepte fonamental és la coherència. Com fer que el missatge arribe, tenim obsessió per simplificar aqueix missatge. Proximitat en el missatge, coherència i innovació".

"La marca del partit m'interessa poc, Compromís no deixa de ser un instrument que canviarà quan deixe de ser útil per a la societat. Ens interessa la marca València. Cal recuperar la seua reputació i alçar-la després d'anys de corrupció. No és moment de partits, sinó de posar en el centre el que importa i unir-se entorn d'això. La nostra marca és València i el nostre candidat Joan Ribó. Ha sabut gestionar molt bé la diversitat d'un Govern plural. És una persona oberta i pròxima".

"En 2015 es va decidir que havia acabat una etapa a la ciutat i que havia de començar una cosa nova. Estem donant forma a aqueixa cosa nova, una València per a les persones, dels barris on s'han atés reivindicacions històriques. Quan fem campanya veiem quins barris han sigut més maltractats i ens centrem en aqueixos barris. Hem tret la cultura popular als barris i pobles. Una València més oberta i participativa, més verda i sostenible, creiem en un model de mobilitat diferent, sabem que això enfada i és molest, qualsevol canvi repercuteix molt, però si agafeu els programes de 2015 tots competien per veure qui feia el carril bici més llarg. Genera molèsties però avancem a un model més sostenible".

Luis Arquillos (Ciutadans).- "La millor eina que tenim és el capital humà. El concepte i els missatges que volem transmetre, amb capital humà, missatge i candidats concordes. Tenim el fonamental. Les xarxes socials tenen una importància significativa, no conec cap candidat que no estiga ficat en xarxes, són eines súper potents i obtenim un feedback que ens permet modular el missatge. La nostra estratègia fa temps que va canviar, aqueixos grans mítings que es feien abans en pavellons o places de bous són una batalla que es lliura ara en les xarxes socials.

"Candidat i partit han d'anar molt units. Quan es veja la marca de partit el ciutadà ha de veure al candidat. Si es vota més a candidat o a la marca va en funció de la proximitat del candidat. Quan votem en clau nacional votem més a la marca, quanta més proximitat hi ha més influeix la importància del candidat. Tenim candidats que venen de la societat civil i que no han sigut alletats en partits polítics".

"Estem a favor del carril bici però amb informació, amb participació, amb informes de Policia Local. Hui dia parlar de mobilitat a València és encomanar-se a la Mare de Déu, s'estan escanyant els carrers, la contaminació està pels núvols i no baixa el trànsit. La ciutat està bruta i abandonada, ho diu el baròmetre. Al Cabanyal el personal de neteja ha hagut d'anar escortat per la policia i això és un problema de gestió, es tracta de gestionar".

Borja Sanjuán (PSPV).- "El més important de les campanyes és establir els marcs. La ciutat és un espai convivència, el lloc on ocorre tot. Anem a unes eleccions que no són com unes altres. La primera diferència és que hi ha molta més gent que pensa quina part de la ciutat s'imposa més que de quin partit. Aquesta campanya tracta més d'això. Es divideix entre demòcrates i extrema dreta. La gent té dret a estar espantada, però va de no espantar-se i d'anar a votar, anirà de mobilitzacions. Les eines permeten microsegmentar molt el missatge. La campanya es dividirà en gent que fa política, que proposa política per a les persones, i la gent que fa política contra la gent que odia, com la dona o l'immigrant".

Un moment del debat

"Aquesta campanya no és la del doberman però si que té a veure amb la por. La candidata sí que té a veure en unes municipals, sí que és important. Aquestes eleccions no van de partits però si que van de València. Ací passen coses de les quals ens podem sentir orgullosos, per exemple, València és la primera ciutat que té un grup específic de Policia que es dedica en exclusiva a la protecció a dones víctimes de violència de gènere i protegeixen a 1.000 dones".

"Estem d'acord que s'ha d'avançar en una mobilitat sostenible, podem debatre algun matís, però fer d'això una trinxera no sembla raonable. El que està per fer és la València post-corrupció. Portem quatre anys de transició després del PP. Fer ciutat va d'atendre els reptes del segle XXI i el principal repte és la desigualtat, hem de parlar de com solucionar els problemes de la gent, l'augment dels preus dels lloguers i la falta d'habitatge públic".

Edgar Bellver (Podem).- "La nostra campanya es dividisca entre les xarxes i el carrer. Hem de superar la via política basada en els mítings i apostar per les xarxes i el contacte directe. També tenim com a eina les enquestes, però estan fallant molt a Espanya. En les dades de la segmentació del missatge hi ha una problemàtica bàsica, que és parlar del que necessita la gent i els seus problemes, no de fer propostes irreals i irrealitzables, és clau la credibilitat perquè la gent vaja a votar. Amb la por sola no és suficient, tenim una responsabilitat important a l'hora de traslladar missatges reals".

"Cal parlar d'idees i de projectes, tots tenim un projecte de ciutat però cal veure de quins projectes parlem, cal veure com solucionem els problemes del dia a dia de la gent".

"Sorprén veure com es polititza i es polemitza amb el tema de la mobilitat, que és inevitable. Hem d'anar a un model sostenible, València ha millorat molt. No es va demanar opinió a ningú per a fer la Copa de l'Amèrica o la Fórmula 1. La participació és alguna cosa que s'educa i que anirà a més".