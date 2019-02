"Els valencians que han viscut la triple ruïna (política, econòmica i social) no volen tornar al passat"

"Reparació, reconstrucció i renaixement. Aquest era el repte que ens marquem al juny de 2015 i humilment crec que hem respost a les expectatives dels valencians", ha dit aquest diumenge el president de la Generalitat, Ximo Puig. L'Executiu valencià ha celebrat aquest cap de setmana a Gandia i Simat de la Valldigna, a la comarca valenciana de la Safor, el seu seté i últim seminari de govern de la legislatura. En aquesta cita, el Consell del Botànic ha fet balanç dels últims quatre anys i s'ha marcat els objectius per a la pròxima legislatura. "Al maig, els valencians decidiran si miren cap avant o cap endarrere, i estic segur que continuaran mirant cap avant", ha assegurat el president en referència a les eleccions locals i autonòmiques: "Els valencians no volen tornar al passat, hem avançat i continuarem avançant".

Puig ha sigut l'encarregat, junt amb la vicepresidenta Mónica Oltra, de marcar els objectius per als pròxims quatre anys si finalment aconsegueixen reeditar l'acord de Govern que els va permetre traure a la Comunitat Valenciana de la "triple ruïna, econòmica, política i moral, en la qual estava sumida". El cap del Consell ha destacat que, després d'aquests quasi quatre anys, la Comunitat Valenciana "lidera l'Espanya econòmica, social i ètica".

Així, s'ha referit al fet que la Generalitat ha passat de ser "un fre al creixement econòmic" a ajudar a generar "les condicions adequades per al desenvolupament econòmic". "En aquests últims anys l'atur ha descendit un deu per cent, amb 195.600 noves ocupacions, situant la taxa de desocupació (14,3%) per davall de la mitjana espanyola", ha dit Puig, qui així mateix ha destacat que la valenciana ha crescut un onze per cent més que la mitjana de la resta de comunitats autònomes.

En opinió del president, la Comunitat Valenciana és una terra més atractiva "per a les persones i les inversions". "No volia vindre ningú perquè érem l'epicentre de la corrupció i les males pràctiques polítiques", ha explicat el cap del Consell, qui ha destacat que la inversió estrangera ha crescut un 57% en els últims quatre anys, amb 9.000 milions d'euros només en 2018.

També s'ha referit al fet que s'han revertit les "retallades massives" i s'ha "reconstruït el sistema", suprimint el copagament farmacèutic; recuperant la sanitat universal; augmentant els beneficiaris de les ajudes a la dependència; les polítiques educatives; les polítiques en matèria de cooperació, on s'ha referit com a exemple a la gestió de la crisi humanitària de l'Aquarius; el "compromís irrenunciable" contra la violència masclista; l'increment de 3.000 milions en polítiques de benestar... "tots aquests avanços s'han produït gràcies a un govern decent i digne".

No obstant això, no ha obviat la reivindicació d'un finançament just, amb unes inversions concordes al pes de la Comunitat Valenciana a Espanya i sense oblidar el deute històric, al mateix temps que ha presumit de la "estabilitat política" d'un Consell "allunyat de la crispació" i marcat pel "diàleg permanent".

Objectius per a la pròxima legislatura

El Consell ja s'ha marcat una sèrie d'objectius de cara a la pròxima legislatura que, en paraules d'Oltra, ha de servir per a implementar polítiques "cent per cent botàniques" una vegada s'han "arreglat molts dels 'empastres' causats pel PP". "Passarem del rescat de les persones a la transformació de la societat valenciana", ha apuntat la vicepresidenta.

Oltra ha destacat dos objectius per conselleria, que se centren en: Presidència, seguiment i coordinació de les mesures a prendre pel Brexit i el reforç de la policia autonòmica, amb vuitanta nous agents i més competències en violència masclista, medi ambient i protecció del menor; Vicepresidència, una nova llei valenciana d'igualtat i contra la violència masclista o l'elaboració d'una estratègia per a combatre la soledat no desitjada; Hisenda, la consolidació i el creixement de l'Agència Tributària Valenciana i implementar una estructura per al suport, informació i anàlisi de programes i projectes europeus; Justícia, la creació del banc d'ADN de víctimes de la Guerra Civil i el Franquisme, així com la culminació de la xarxa d'oficines d'atenció a les víctimes del delicte als 36 partits judicials del territori valencià; Educació, l'ampliació de la xarxa d'escoles de 0 a 3 anys i la posada en marxa d'aules dignes i nous espais educatius que completen l'actual mapa d'infraestructures educatives.

En Sanitat, la implantació del pla d'Atenció Primària i la reversió de l'hospital de Dénia; Economia, el desenvolupament del pla d'infraestructures d'ocupació i formació i la descarbonització de l'economia, amb una aposta decidida per les renovables; Agricultura i Medi Ambient, l'ampliació i el desenvolupament de les estratègia de canvi climàtic i energia, així com el desenvolupament i l'aplicació de la llei d'Estructures Agràries; Habitatge i Obres Públiques, prosseguir amb les polítiques d'emergència habitacional contemplades en la llei de la Funció Social de l'Habitatge, a més de la implementació de la nova Llei orgànica del Territori, Urbanisme i Paisatge per a "solucionar als problemes heretats"; i Transparència, potenciar aliances en favor del govern obert en les institucions valencianes i cooperació al desenvolupament, amb més finançament, millor gestió (amb l'objectiu d'aconseguir l'objectiu del 0,7%, que actualment està en el 0,15%).