Marco sobre la decisió de no donar en directe en À Punt l'arribada del 'Aquarius': "Ha sigut prudent i comprensible"

La decisió de no interrompre la programació per a oferir en directe l'arribada dels rescatats de l'Aquarius, diumenge passat, va ser "prudent i comprensible", segons la directora general d'À Punt Mèdia, Empar Marco, la qual ha comparegut aquest dimarts en la comissió de radiotelevisió de les Corts Valencianes. Marco ha assenyalat que va ser una decisió col·lectiva de la direcció d'informatius la que va portar a no oferir en directe l'arribada.

Les recomanacions d'evitar convertir l'arribada del vaixell de refugiats en un circ i la voluntat de rigor per part d'un mitjà públic justifiquen, segons Marco, que no es considerara "imprescindible" entrar en directe en una cobertura de la qual s'ha declarat "ben orgullosa", ja que va ser molt àmplia, i per a la qual À Punt va acreditar a 36 persones, 11 de les quals van treballar des del port de València.

En la seua primera compareixença en la comissió parlamentària després de la inauguració d'emissions de la nova televisió autonòmica, Marco ha respost a diferents crítiques dels diputats. Així, a Jorge Bellver, del PP, qui ha amenaçat amb portar la cadena als tribunals per haver assegurat en els seus noticiaris que el seu partit va votar contra la llei de creació d'À Punt i es va oposar a la liberalització de l'AP-7, li ha assenyalat que en els informatius de migdia del dissabte i el diumenge passats es va donar correctament la informació, assenyalant que el PP es va abstindre en el primer cas i que recolza la iniciativa en el segon. "No tenim cap problema a rectificar quan ens equivoquem", ha assegurat la directora general. Bellver no ho ha considerat una rectificació suficient.

Antonio Montiel, de Podem, ha incidit en la presència com a protagonista, en el primer espai del programa 'Famílies', d'una parella d'homes amb una filla fruit d'un ventre de lloguer a Estats Units. Segons el diputat, es va tractar sense rigor un comportament "que en aquest país encara és il·legal". Marco ha assumit que el dels ventres de lloguer és un tema "controvertit". El programa només pretén ser un espill que reflectisca "diferents models familiars", ha afegit. "Som una societat moderna, amb capacitat de reflexionar i de jutjar". Montiel li ha replicat que l'assumpte "ha de tractar-se amb rigor", fet que no es va produir en el debat posterior emés en un magazine d'À Punt, en el qual no va haver-hi opinió crítica alguna cap al lloguer de dones per a tindre fills.

Toni Subiela, de Ciutadans, ha insistit sobre l'acord amb les televisions locals previst en el mandament marc d'À Punt i Empar Marco ha recordat que el seu projecte preveu col·laborar amb les TDT però que l'aportació econòmica directa xoca amb la Llei de Contractes.

La ràdio oferirà la seua programació completa a partir de setembre

A la pregunta de Fran Ferri, de Compromís, sobre quan estarà completa la programació d'À Punt Ràdio, Marco ha respost que els nous estudis estan quasi preparats i que la graella completa de programació començarà al setembre.

Sobre els problemes amb les aplicacions per a mòbil i tabletes, en les quals s'ha interessat Mercedes Caballero, del PSPV-PSOE, la directora general ha reconegut que existeixen molts problemes amb l'empresa encarregada, que ja ha sigut penalitzada per això.

Sobre la falta d'un mesurament d'audiències, que han plantejat diversos grups, Marco ha reiterat que ara es tracta d'apostar "per la qualitat abans que per l'audiència" perquè, si s'aconsegueix qualitat, l'audiència vindrà després. En tot cas, ha puntualitzat que la contractació d'una empresa de mesurament és responsabilitat del consell rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació i no de la directora general de la Societat Valenciana de Mitjans de Comunicació.

Mancant dades d'audiència, Empar Marco ha explicat que l'inici d'emissions d'À Punt Televisió es va convertir en trending topic en les xarxes socials, en les quals va tindre vuit milions d'impactes. Va haver-hi un augment de 13.000 seguidors en Twitter del nou mitjà públic, que ja té 35.000 seguidors.

Un 81 % de treballadors de l'antiga RTVV

La directora general ha oferit altres dades. Dels 357 membres de la plantilla d'À Punt seleccionats a través d'unes polèmiques borses de treball perquè prevalien l'experiència anterior en Canal, 9.289 són extreballadors de l'antiga RTVV i 68 personal no relacionat. Amb això, el percentatge d'extreballadors de l'antiga cadena autonòmica en À Punt és del 81% enfront del 19% d'altres procedències.

Marco ha explicat que aquest últim col·lectiu es concentra en llocs com redactors ENG, SEU managers, experts en xarxes, algun meteoròleg i algun productor. Les llistes d'experts en tractaments de dades i de redactors ENG per a Castelló, Alacant i Madrid s'han esgotat i hi haurà noves convocatòries.

Unes 80 empreses i 2.000 ocupacions creades en el sector audiovisual

Pel que fa a l'impacte dels nous mitjans públics, Marco ha xifrat en unes 80 les empreses productores que donen ocupació a unes 2.000 persones gràcies a la dinàmica creada per À Punt en el sector audiovisual valencià que, en expressió de la directora general "comença a tindre múscul".

Marco ha puntualitzat que l'aparent discrepància entre aqueixes xifres i les 3.000 ocupacions de les quals va parlar el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, en les Corts no és tal, ja que aquesta segona xifra es refereix als llocs de treball del conjunt del sector audiovisual, més enllà dels llocs creats per l'apertura d'À Punt.

Marco ha afegit que les productores que treballen per a la Societat Valenciana de Mitjans de Comunicació han de tindre condicions similars a les dels empleats d'À Punt i que el seu equip controla que això es complisca.