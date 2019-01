Endarrerida la declaració de Camps en Gürtel per a interrogar abans dues condemnades que amenacen de descobrir el pastís

El jutge del cas Gürtel ha posposat a l’1 de febrer la declaració com a imputat de l’expresident de la Generalitat Valenciana Francisco Camps en la peça que investiga contractacions de la Generalitat amb societats de Francisco Correa.

En una provisió, el magistrat José de la Mata canvia algunes de les citacions previstes la setmana vinent en el marc d’aquesta peça, en què s’investiga una adjudicació pública a empreses de Francisco Correa relacionada amb la fira turística Fitur del 2009 que va poder ser en realitat un pagament encobert per faenes al PP.

I afig la de dues persones que han demanat voluntàriament declarar, condemnades en la peça de Fitur-València de Gürtel i que han demanat l’indult: Mónica Magariños, empleada de les empreses de Correa (citada el 31), i Isabel Jordán, administradora de diverses empreses de la trama Gürtel (citada l’1 juntament amb Camps).

Segons ha pogut saber eldiario.es, les treballadores d’Orange Market tenen la intenció de revelar dades noves sobre les contractacions de l’Administració valenciana amb l’empresa condemnada per finançament il·legal i la seua relació amb l’expresident de la Generalitat.

D’aquesta manera, 15 persones, entre testimonis i imputats, declararan al llarg de tota la setmana davant De la Mata.

En el seu escrit, el jutge ha mantingut les citacions de dilluns de cinc persones com a testimonis, entre elles l’ex-secretari general del PP valencià Ricardo Costa, que va confessar en el judici de la branca valenciana de Gürtel.

El dimarts 29 declararan quatre persones, entre elles Correa, i la compareixença prevista aqueix dia d’Álvaro Pérez, el Bigotes, s’endarrereix al dia 31. D’altra banda, el dimecres 30 es manté també la del número dos de Gürtel, Pablo Crespo.

El jutge els ha citat a petició de la Fiscalia en la peça número 5 de la causa en relació amb un contracte de la fira turística Fitur del 2009 adjudicat a l’empresa Orange Market, relacionada amb la trama mafiosa i que va fer, al seu torn, faenes per a campanyes electorals del PP, encara que De la Mata no concreta en la seua interlocutòria quan el citarà com a investigat.

Es tracta de l’adjudicació de l’expositor “Grans esdeveniments” feta per la directora general de Promoció Institucional de la Generalitat Valenciana, Salvadora Ibars (citada el 29), i ara el jutge vol aclarir si ella va rebre indicacions dels seus superiors per a donar-la a Orange Market.

El jutge de l’Audiència Nacional creu que aqueixes instruccions van poder vindre de Camps i basa les seues sospites en revelacions d’acusats en el judici pel finançament irregular del PP valencià, en què Costa va assegurar que l’expresident va crear aqueix sistema de finançament, cosa que va ser corroborada per Correa, Pablo Crespo o Álvaro Pérez, el Bigotes.

Per al magistrat, de les revelacions del judici s’extrau que Ibars depenia directament de Camps i va ser ella qui va comunicar a les institucions valencianes que anaven a exposar en aqueix estand que Orange Market seria l’empresa que executaria les faenes.

A aquestes institucions Ibars els va dir, segons recorda el jutge, que rebrien d’Orange Market els pressupostos i que vindrien autoritzats per Presidència, així que s’havien de limitar a contractar l’empresa de la trama i validar aqueixos pressupostos.

Amb aquesta nova imputació, Camps acumula quatre causes en sengles procediments per corrupció de la seua etapa al capdavant de la Generalitat, un en l’Audiència Nacional i tres en jutjats valencians.

A aquesta investigació cal sumar-ne una de possibles irregularitats en la visita del papa el 2006 i dos més en l’organització dels grans premis de Fórmula U a València, en l’anomenat cas Valmor.