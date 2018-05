Enric Morera: "No puc assegurar que no puga passar, però hui dia Compromís no té a ningú imputat per corrupció"

"No puc dir que no puga passar, però hui dia no hi ha cap persona del nostre projecte polític (Compromís) implicada en cap procediment judicial per corrupció". Així ho ha assenyalat l'exdirigent del Bloc Enric Morera a preguntes del senador del Partit Popular Luis Aznar en la cambra alta en el context d'una compareixença en la qual s'han produït, tal com va succeir amb la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, alguns moments de tensió. "La nostra organització no té cap cas per corrupció derivat del mal ús dels diners públics", ha insistit Morera.

El també president de les Corts Valencianes ha comparegut aquest divendres en la comissió d'investigació sobre el finançament dels partits polítics que se celebra en el Senat, en la qual només participa el PP i per la qual estan desfilant els representants de diferents formacions a excepció del propi Partit Popular -aquesta comissió es va crear en contraposició a la qual es fa en el Congrés en la qual s'investiga el suposat finançament irregular del PP-.

El senador popular s'ha referit tant als informes del Tribunal de Comptes que han qüestionat la situació "financera i patrimonial" de la coalició valencianista: "fins a 2015 no presenten vostés per fi els comptes al complet", com a la investigació judicial que cridava l'atenció sobre el suposat finançament il·legal del PSPV i del Bloc. En el cas del partit nacionalista, la pròpia magistrada, la titular del Jutjat d'Instrucció número 21 de València, la jutgessa Nieves Molina, adverteix que estaria prescrita.

Aznar ha llegit fins i tot algun dels correus electrònics que figuren en la investigació i en els quals es refereixen al fet que l'empresa de comunicació Crespo Gomar facturava a tercers serveis prestats a la formació nacionalista. "Lluismi [en referència a l'actual cap de gabinet de Morera i exresponsable d'Acció Electoral del Bloc, Lluís Miquel Campos], que factures a Metrovacesa", ha arribat a dir el senador popular, que ha aclarit que això ho deia ell a partir del que es podia llegir en els correus electrònics.

Aznar ha insistit que la informació que es coneix ara és tan sols "la punta de l'iceberg", ha assegurat que la investigació policial i judicial respecte a aquestes presumptes pràctiques per finançament irregular segueix el seu curs i ha vaticinat que hi haurà citacions judicials i imputacions: "això no ha fet més que començar". "La interlocutòria és claríssima i exculpatòria", ha sentenciat per contra Morera, qui ha puntualitzat que el seu partit no ha rebut cap comunicació ni policial, ni de la fiscalia ni judicial sobre aquest tema. A més, ha aportat un escrit del TSJ valencià en el qual se certifica que no hi ha ningú del Bloc investigat en la causa iniciada pel Jutjat d'Instrucció número 21 de València, "no es tracta de la meua opinió o la seua". "Pregunte vosté a Madrid", li ha replicat Aznar.

Morera, que ha recordat que en les Corts hi ha en marxa una desena de comissions d'investigació, "en la seua majoria sobre casos de corrupció relacionats amb el PP", ha denunciat la "pràctica habitual" dels populars de portar als tribunals a dirigents de Compromís: "totes les denúncies presentades contra la vicepresidenta Mónica Oltra, el conseller Vicent Marzà, l'alcalde de València Joan Ribó i moltes altres han sigut arxivades".