Esquerra Unida, ni pau ni integració dos mesos després

Han passat ja dos mesos des que Esquerra Unida elegira Rosa Pérez Garijo com a nova coordinadora general després d’imposar-se a la candidata continuista Rosa Albert, avalada per l’exlíder de la formació, el qüestionat David Rodríguez, i el Partit Comunista del País Valencià. No obstant això, la diputada provincial per València, que té el suport de la direcció federal d’Alberto Garzón, continua sense aconseguir la tan esventada integració, i la formació d’esquerres, tot un referent en el passat recent en les denúncies de la corrupció del PP valencià, continua partida per la meitat.

El 28 d’abril passat, el Consell Nacional d’EUPV elegia els dotze membres de l’executiva proposats per Pérez Garijo i que l’acompanyen en la direcció, i queden deu places –fins un total de 23– vacants per a ser cobertes pels partidaris d’Albert i de la tercera sensibilitat en discòrdia, la minoritària representada per l’ex-diputada autonòmica i ex-coordinadora general Glòria Marcos. No obstant això, en aquest temps no ha sigut possible l’acord que permetera l’elecció dels noms que havien d’ocupar aqueixos llocs, possibilitant així la integració (aparentment) tan anhelada.

Des dels dos sectors es retrauen “manca de voluntat” a l’hora d’arribar a un acord. Així, des de la candidatura d’Albert lamenten que Pérez Garijo els haja vetat un dels noms proposats, Paco Latorre, amb la justificació que no dona el perfil, mentre que des de la direcció actual insisteixen en aquesta idea i recorden que és una de les persones que ha sigut més “bel·ligerant” amb la seua actuació, amb la qual cosa qüestionen la seua voluntat de col·laboració.

Així les coses, ambdues parts confien que una vegada passat el període estival –a partir de setembre– la situació canvie, les postures s’aproximen i siga possible formar una direcció completa amb els 23 components i en la qual estiguen representades les tres sensibilitats presents en Esquerra Unida. “Per nosaltres no quedarà”, reconeixen tant des d’una banda com des de l’altra, encara que fins al moment no hagen donat proves d’això.

A tan sols onze mesos de les pròximes eleccions locals i autonòmiques, Esquerra Unida ajorna dos mesos la reconciliació interna i la composició definitiva de la seua executiva. No obstant això, com reconeixen des de la direcció actual, “nosaltres no estem parats, sinó que anem treballant i recorrent les comarques”. El pròxim repte, a més de la reconciliació, la negociació amb Podem amb vista a la configuració d’una candidatura de confluència per als comicis autonòmics del maig de l’any que ve.

En principi, sembla que la voluntat majoritària està per la faena de concórrer de manera conjunta. Caldrà esperar encara uns mesos per saber com s’aconsegueix aqueixa pacificació, tan necessària per a la recuperació de l’espai electoral perdut fa tres anys.