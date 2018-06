Fraccionament de contractes i càrrecs d'alta direcció, origen de l'operació contra Jorge Rodríguez

El fraccionament de contractes en la Diputació de València seria l'origen de l'operació policial que aquest dimecres ha suposat la detenció del president de l'ens provincial, el socialista Jorge Rodríguez, i d'altres cinc persones, així com els registres de la seu del govern provincial, de l'empresa pública Divalterra, de l'Ajuntament d'Ontinyent (de qual és alcalde Rodríguez) i dels seus domicilis particulars. Les denúncies haurien partit del PP provincial i s'hauria sumat també la denúncia de Ciutadans fa uns mesos.

Els orígens es remunten a la denúncia que va presentar Rafael Soler, dirigent del PP membre del Consell d'Administració de Divalterra, davant la Fiscalia Provincial Anticorrupció el 30 de novembre de 2016 i va ampliar el 29 de desembre de 2016. En aquesta denúncia Soler adverteix de possibles delictes d'administració deslleial de la societat, delicte de prevaricació i/o malversació de cabals públics.

Però aquesta denúncia, encara que va ser admesa a tràmit el 2 de gener de 2017, va acabar arxivant-se, la qual cosa va fer que el dirigent del PP optara per la via del jutjat de guàrdia que va recaure en el número 9 que ara porta les diligències.

La denúncia es basa en un informe de l'auditor intern que advertia de la contractació de serveis sense un contracte/pressupost signat entre les parts; compromís de crèdits sense haver-se iniciat l'expedient de contractació amb els documents mínims necessaris; o negociació de pressupostos amb l'objectiu que cap d'ells superara els 18.000 euros, la qual cosa evitaria la signatura mancomunada dels dos gerents, el del PSPV i la de Compromís.

Entre les denúncies s'expliciten tres contractes amb la mateixa advocada, Emma Ramón Bautista, per la "contractació de serveis de defensa en judici" per a Divalterra per un muntant de 90.000 euros més IVA i més despeses, serveis que serien dos contractes d'adjudicació directa per 12.000 euros i 18.000 euros i un altre per procediment negociat sense publicitat per 60.000 euros més IVA. Ací cal recordar que Ramón va representar a l'exalcalde de Gandia José Manuel Orengo, excap de Gabinet del president de la Diputació, Jorge Rodríguez, i exnúmero tres del PSPV amb Ximo Puig, en altres procediments.

Ciutadans també va denunciar

Des de Ciutadans també s'atribueixen l'origen de l'operació afirmant que el mes d'abril passat va denunciar possibles irregularitats en contractes d'alta direcció en l'empresa pública de la Diputació de València Divalterra.

La portaveu de Cs en la corporació provincial, Mari Carmen Peris, ha indicat que aqueixa denúncia va ser admesa a tràmit i acumulada al procediment principal.

"Portem més d'un any registrant preguntes i iniciatives, denunciat contractacions a esquena del consell d'alta direcció, però ens han ignorat; per això a l'abril no ens va quedar una altra via que acudir als tribunals", ha explicat Peris, qui també ha concretat que la Fiscalia els va contestar que acceptaven la denúncia de Cs i l'acumulaven a diligències ja obertes prèviament.

De fet, el representant de Cs en el Consell d'Administració de Divalterra, Jorge Ochando, va presentar aqueixa denúncia contra el president de la Corporació provincial per presumptes irregularitats en els contractes d'alta direcció en la nova Imelsa. La Fiscalia va acabar interposant denúncia el mes de maig i hui dimecres s'ha desplegat l'anomenada 'operació Alqueria'.