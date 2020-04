Francesc Colomer es desmarca de Mónica Oltra en la seua polèmica amb els empresaris hotelers sobre la situació de les ‘kellys’

El secretari autonòmic de Turisme del Govern valencià ha eixit del pas de la polèmica entre els empresaris hotelers i la vicepresidenta Mónica Oltra quan aquesta última va afirmar: “Potser, el que hem de repensar és el nostre model turístic de masses. Veure si és sostenible. Reporta molts beneficis a uns pocs, però després arrossega fenòmens com les kellys [les cambreres de pis] a qui maltracta tant salarialment com en condicions de treball”.

I ho ha fet evitant molestar la patronal d’Hosbec, que dilluns demanava la dimissió de la política de Compromís per una reflexió que va titlar de “misèria política inaudita” al mateix temps que lloava en el mateix comunicat tant el president de la Generalitat Ximo Puig com Colomer mateix, tots dos del PSPV-PSOE, per la seua “bona gestió per a la recuperació turística”. El secretari autonòmic ha assenyalat dimarts que “l’últim que necessita el turisme i la societat en aquest moment són tensions i crispacions, amb això no es construeix res interessant ni positiu”. En plena crisi per la COVID-19, “necessitem construir junts moltes coses i preservar allò positiu del turisme per continuar avançant”, ha defensat en declaracions a Europa Press.

Per a Colomer, el turisme és un “puntal bàsic” a la Comunitat Valenciana “amb les seues imperfeccions i contradiccions” i amb els diferents models que hi cohabiten. Com qualsevol branca de l’economia, pot acollir “injustícies socials” i “situacions que han d’identificar-se i esmenar-se”, però “això no significa que siguen inherents al sector turístic”, ha puntualitzat.

El secretari autonòmic ha ressaltat la importància del “diàleg social” per a “corregir” situacions que es puguen produir tant en l’àmbit turístic com en la resta dels sectors econòmics.

Colomer ha fet una crida per abordar aquesta situació amb una “diplomàcia extraordinària”. En aquest moment, en què el sector turístic pateix una “tempesta perfecta” i està “abatut” per la confluència dels seus “pitjors malsons”, el responsable de Turisme demana allunyar les polèmiques i “fer llum, no foscor”. És més, s’ofereix a “mitjançar” en tot el que puga per “passar pàgina com més prompte millor”.

A més de l’Ajuntament d’Alacant, per boca de la vicealcaldessa Mari Carmen Sánchez, de Ciutadans, dimecres també s’han sumat noves veus en contra d’Oltra. El president de la Diputació d’Alacant, Carlos Mazón, del PP, ha assegurat: “La vicepresidenta hauria de rectificar de manera immediata les seues desqualificacions. Oltra no hauria de veure els empresaris com els explotadors roïns, sinó com a aliats que creen ocupació i generen riquesa per al conjunt de la societat”. “El més greu és que en el si del Consell hi haja dubtes sobre el model turístic que tenim i que el PSPV-PSOE, Compromís i Podem no es posen d’acord en un tema transcendental per a l’economia de la Comunitat Valenciana”, ha destacat Mazón.