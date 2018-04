Francisco Camps no coneixia "gens" Orange Market, l'empresa del seu "amiguito del alma"

Francisco Camps ha tornat a ser Francisco Camps. L'expresident de la Generalitat valenciana pel PP ha comparegut en la comissió que investiga els sobrecostos i el deute milionari de Fira València amb el seu habitual cinisme i els seus ardits per a desestabilitzar als diputats. I ho ha aconseguit.

Qui liderara l'Executiu autonòmic durant vuit anys ha acudit a parlar dels avals de la Generalitat al recinte firal i sobre el congrés que el PP nacional va tardar 9 anys a pagar per ordre d'un jutge.

En aqueix conclave, crucial per al partit i que es va saldar amb Mariano Rajoy com a candidat a la presidència del Govern, s'investiga la participació d'Orange Market, els responsables de la qual estan a la presó pel cas Fitur i investigats en altres peces de la trama Gürtel. Preguntat per la relació amb ella, Camps ha dit que "no conec a Orange Market gens" i que "a aquests no els vaig posar en contacte amb ningú. Bastant tenia amb ser president de la Generalitat". En aqueixa empresa tenia un important paper Álvaro Pérez 'el Bigotes', "amiguito del alma" de Camps, al que li deia -i així consta en els enregistraments telefònics- "et vull un ou", per Nadal. "A Álvaro Pérez clar que el coneixia", ha reconegut. També ha negat que fóra la filial de Gürtel la que organitzara el congrés, encara que altres compareixents han donat per fet en sessions anteriors que sí.

El secretari general del PP en aquella època, Ángel Acebes, va dir que va ser idea de Camps portar l'esdeveniment a València. L'expresident ho ha ratificat, assenyalant que "el partit havia d'eixir unit" i per donar bona imatge de València als 6.000 assistents. Preguntat pel pagament, Camps ha dit que era cosa del partit nacional perquè era un congrés nacional. Tant Acebes com Luis Bárcenas van assenyalar que era responsabilitat de la direcció regional.

"Em fa gràcia que parlen de paraula de Bárcenas després d'anys assetjant-lo", ha respost Camps quan li han recordat aquesta qüestió.