Francisco Brines, Francis Montesinos, Laura Pastor dels '10 d'Alaquàs' i Rosa Serrano, altes distincions de la Generalitat

El poeta Francisco Brines; Laura Pastor, única dona dels '10 d'Alaquàs' detinguts en 1975 quan tractaven de crear el Consell Democràtic del País Valencià, recentment morta; el dissenyador Francis Montesinos, i l'editora de llibres en valencià Rosa Serrano rebran aquest 9 d'Octubre l'Alta Distinció de la Generalitat.

A més, les Distincions han sigut per a la mestra i escriptora Carme Miquel, a títol pòstum; Leoncio Badía, el republicà que va ser enterrador de Paterna entre 1935 i 1945 que recollia objectes dels soterrats per a entregar-li'ls a les seues famílies, també a títol pòstum; el pilotari el Genovés, i per als equips de resposta civil i militar pel seu treball en les tasques de la DANA el mes de setembre passat.

El cantant Camilo Sesto, natural d'Alcoi i mort al setembre, serà distingit com a Ambaixador de la Comunitat Valenciana.

Quant als premis sectorials, els guardons al mèrit empresarial i social són per a la Confederació Empresarial Valenciana (CEV), per a la Caja Rural d'Oriola, per a la cooperativa de cítrics Anecoop i per a A Puntadas Empresa Social, la promotora de la qual és Rosa Escandell.

Quant al mèrit científic, les premiades són María José Sanz, doctora en Biologia i directora del Basque Centre for Climate Change (BC3); i Aurelia Bustos, investigadora oncològica alacantina experta en l'aplicació de la intel·ligència artificial en la lluita contra el càncer.

Els premis al mèrit cultural són per a la ballarina i coreògrafa Sol Picó; la il·lustradora Ana Penyas, primera dona a guanyar el Premi Nacional del Còmic, en 2018; l'actriu Mamen García; l'il·lustrador i historietista Miguel Calatayud; el contacontes recentment mort Llorenç Giménez; l'Escola d'Artesans i l'IES Lluís Vives.

Quant a les accions a favor de la igualtat i per una societat inclusiva, els reconeixements són per a l'Associació de Voluntaris d'Acolliment Familiar, l'associació Tyrius i les Filles de la caritat de Sant Vicent de Paul de Castelló.

El premi Lluís Vives ha sigut concedit als valencians i valencianes que van formar part dels primers diputats elegits en les eleccions al Parlament Europeu per Espanya.

Quant a les distincions al mèrit esportiu, es premia al tennista Roberto Bautista; a la jugadora de volei platja Liliana Fernández; la directora i gerent esportiva de clubs femenins Dolors Escamilla; i a l'expilotari de raspall Diego Maldonado 'Malonda II'.