Fuset renúncia a les seues competències en Cultura Festiva per a afrontar el judici per l'accident mortal de Vivers

El regidor de Cultura Festiva de València, Pere Fuset, ha anunciat aquest dimarts que abandona aquestes competències després que divendres passat el Jutjat d'Instrucció 18 de València acordara l'obertura de judici oral contra ell, altres quatre acusats i dues empreses per l'accident mortal d'un treballador als jardins de Vivers.

Així mateix, el jutge va acordar deduir testimoniatge per un possible delicte de prevaricació contra l'edil en relació a l'adjudicació a l'empresa que va muntar les graderies per als concerts de la Fira de Juliol de 2017 de l'explotació d'un establiment hostaler als voltants del lloc de celebració dels concerts en Vivers.

En la interlocùtoria, el magistrat reclamava als acusats com a presumptes responsable d'un delicte contra la vida i la salut dels treballadors i d'un delicte d'homicidi imprudent que prestaren una fiança conjunta i solidària de 450.000 euros per a cobrir les responsabilitats pecuniàries.

Els fets que van donar lloc a la investigació judicial i han acabat amb la decisió de Fuset d'apartar-se de les competències de Cultura Festiva van ocórrer el 27 de juny de 2017 quan un operari que treballava en la construcció d'unes graderies amb capacitat per a mil persones per als concerts musicals de la Fira de Juliol va trepitjar una taula que es va véncer i va caure des d'una altura de 3 metres, es va colpejar el cap i va morir uns dies després en un hospital de València.

Renúncia "temporal i indefinida"

Fuset justifica la seua decisió, "temporal i indefinida", per a poder tornar en el futur "amb el cap molt alt", i explica que s'ha entregat "en cos i ànima" a una delegació que abandona "amb els deures fets. Amb la Crida acaba la gestió i comença la festa".

L'alcalde de València, Joan Ribó, reconeix que ha acceptat la renúncia de manera "temporal i provisional" fins que se celebre el judici. "Començaré a moure els mecanismes al llarg d'aquesta setmana perquè divendres en la junta de govern estiga tot el procés acabat", assenyala Ribó, qui ha volgut aclarir que Fuset "no va provocar l'accident, ni directa ni indirectament; el fiscal del cas s'ha mostrat contrari a vincular-lo amb l'accident; Fuset li vol fer un favor a les Falles perquè a ningú se li ocórrega vincular la seua situació judicial amb elles".