La Generalitat demanarà en el Consell de Política Fiscal ampliar el seu dèficit al 1,2% per a compensar l'infrafinançament

El Govern valencià demanarà en la reunió d'aquest divendres del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) el reconeixement d'un dèficit asimètric per a la Comunitat Valenciana. La valenciana és l'autonomia pitjor finançada i el forat anual que genera en els comptes de la Generalitat està estimat en uns 1.500 milions d'euros anuals.

El representant d'Hisenda en l'Executiu autonòmic, Vicent Soler, s'ha reunit aquest dijous amb els representants dels partits en les Corts per a preparar una posició comuna de cara al CPFF convocat per la ministra Maria Jesús Montero.

En la trobada, els grups i el conseller d'Hisenda han acordat reclamar un model de dèficit més flexible per a la Comunitat Valenciana que compense l'infrafinançament autonòmic i ho xifren en el 1,2% del PIB autonòmic. Soler plantejarà a l'Executiu la devolució de la liquidació de l'IVA de desembre de 2017, que algunes autonomies com Castella-la Manxa s'han plantejat portar als tribunals, i la devolució dels fons per assistència sanitària a ciutadans d'altres comunitats autònomes -el FOGA històric-.

"Farem una reivindicació global de les nostres necessitats", ha expressat Soler, que ha afegit: "No podem admetre que es discrimine a 5 milions de ciutadans i tenim tot el dret del món a tindre una despesa per càpita com la de la mitjana espanyola".

El Govern comunicarà aquest divendres als representants de les autonomies la senda de dèficit de 2020, pas previ a la presentació dels Pressupostos Generals de l'Estat. El conseller Soler va assenyalar el dimecres, durant el ple de les Corts, que en la reunió abordaria el tema del finançament autonòmic, la compensació del deute acumulat per l'infrafinançament i "el 10%, com a mínim, de les inversions a nivell estatal per a la Comunitat Valenciana en els Pressupostos Generals de l'Estat".

En l'últim consell, a l'agost de 2018, el representant valencià va votar de la senda pressupostària, un mes després d'abstindre's, a canvi de certes promeses del Govern, la qual cosa va causar una topada dels socialistes amb Compromís, que exigien mostrar el malestar per la falta d'ambició de l'Executiu espanyol per a avançar en la reforma del sistema de finançament autonòmic.