La Generalitat demana al Govern poder obrir la platges i canviar l'horari d'eixida dels xiquets per la calor

El document per a la desescalada de la Comunitat Valenciana ha estat tancat amb pany i clau durant 24 hores al contrari que ha passat en altres autonomies que van informar els mitjans de comunicació a primera hora d'ahir dimecres. Aquest dijous ha sigut el president de la Generalitat, Ximo Puig, en persona el que ha desgranat algunes de les mesures extra que ha reclamat al Govern d'Espanya per a passar a la fase 1.

La Conselleria de Sanitat ha proposat que a partir del dilluns 11 s'òbriguen les platges "guardant les mesures de seguretat" i que es canvien els horaris en funció de la climatologia. "L'horari s'ha de compassar a la realitat climàtica. Els xiquets no poden eixir en les hores de més calor", ha dit Puig a preguntes dels periodistes en una roda de premsa per a presentar una investigació desenvolupada en el CSIC i l'empresa valenciana Global Omnium.

Puig ha aprofitat per a traure pit per l'actual situació del sistema sanitari valencià, la qual cosa serà clau en què el Govern autoritze l'autonomia per a passar a la fase 1 de la desescalada. "La Comunitat Valenciana té 965 llits per a crítics en els centres públics i privats i 13.400 professionals i 746 contractes nous per a atendre l'atenció primària. L'atenció hospitalària està al 50% d'aguts i té 36.000 professionals i més de 4.000 nous contractats. Tenim la intenció de tindre laboratoris de mostres en tots els departaments de salut i actualment podem fer 5.700 PCR al dia", ha desgranat el president de la Generalitat.

El Govern d'Espanya té fins al divendres per a contestar a les comunitats autònomes i el dissabte publicarà en el Boletín Oficial del Estado en quina situació queda cada territori. Al que si que ha renunciat Puig, almenys en la primera fase, és l'aplicació de la desescalada per àrees sanitàries pel que la mobilitat la setmana que ve encara seria per províncies. "La nostra proposta de base és el departament de salut, però en aquesta primera fase seguirem amb la proposta de província. En les pròximes fases sí que creiem que hem d'eixir d'aqueix concepte, quan ja es puga anar a segones residències", ha justificat.

Sobre les propostes de Madrid i Catalunya, les dues comunitats amb més casos i morts, Puig ha lloat "el raonable" de la proposta catalana que ha demanat seguir en fase zero i que només passen tres àrees sanitàries. Respecte a Madrid, ha recordat que "això no és una carrera". "La Comunitat Valenciana està més ben situada que Madrid, però cal saber que la pandèmia no ha passat i hem d'evitar temptacions", ha dit.

El president de la Generalitat ha reclamat "prudència" i que la desescalada "es farà sempre amb els criteris sanitaris".