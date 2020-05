La Generalitat no comparteix la decisió del Govern: "Estem millor que altres territoris que han passat a la fase 1 en bloc"

La consellera de Sanitat, Ana Berceló, s'ha mostrat molt contrariada aquest divendres després de conéixer que tan sols 11 dels 24 departaments de salut de la Comunitat Valenciana passaran a la fase 1 de desescalada, tal com han anunciat el ministre Salvador Illa, i el director del Centre d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón.

Barceló ha afirmat contundent que la Generalitat Valenciana no comparteix la decisió adoptada pel Ministeri de Sanitat en la qual ha comunicat que només passaran a la fase 1 un total d'11 departaments de salut de la Comunitat Valenciana.

La consellera ha explicat que no ho comparteixen perquè han complit "tots els criteris i les exigències que ens havia demanat el propi Ministeri".

"La proposta que vam traslladar dimecres passat i que després ens va permetre tindre una conferència bilateral amb el ministeri", ha explicat, "confirmava que aqueixos criteris els havíem complits, de fet el propi departament ens va posar de nota matrícula d'honor, no és una nota que va posar aquesta conselleria, sinó el propi ministeri".

Entre els criteris exigits pel ministeri es trobava la incidència acumulada dels últims 14 dies per cada 100.000 habitants.

En la Comunitat Valenciana, aquesta xifra se situa en el 13,59, mentre que altres comunitats autònomes, que sí han passat a la Fase 1 en bloc, estan entre el 46 i el 63 d'incidència per cada 100.000 habitants, en al·lusió a Cantàbria i Euskadi.

A més, el número reproductiu del virus se situa en el 0,66, "una xifra molt per davall del 1, criteri màxim marcat pel ministeri", ha recordat Barceló.

La consellera ha assenyalat que han estat "durant tots aquests mesos cuidant de la Comunitat Valenciana, cuidant de tots els ciutadans i ciutadanes. Els nostres professionals han estat bolcats perquè poguérem passar a la Fase 1 i he de mostrar la nostra disconformitat".

Per això, ha anunciat, "demà em posaré en contacte amb el ministre per a traslladar-li que no entenem per què s'ha pres aquesta decisió. Espere que el ministeri fonamente per què ha ocorregut aquesta situació".

Per a acabar, Ana Barceló ha assegurat que continuaran lluitant "per cuidar i per posar a la disposició de tots els ciutadans i ciutadanes tota la nostra capacitat assistencial" i que continuaran lluitant i demanaran que siguen "justos en la seua decisió".

"Aquesta vesprada he demanat en el Consell Interterritorial que existira un criteri unitari per a tot el territori i que donaren suport a la decisió en aqueixos criteris. No he rebut cap informació diferent al fet que no passàrem a la Fase 1", ha lamentat.

Barceló ha afegit que espera que el ministeri "fonamente per què ha ocorregut aquesta situació quan la Comunitat Valenciana complia tots els criteris".

El president del Govern valencià, Ximo Puig, també ha manifestat públicament la seua disconformitat per la decisió adoptada pel Govern a través de la xarxa social Twitter.

No compartimos la decisión de @sanidadgob. Hemos justificado con criterios técnicos las condiciones para que toda la C. Valenciana debía pasar a Fase 1 para proteger a la sociedad valenciana. Pedimos que se estudie de nuevo nuestro plan para revisar cuanto antes la decisión. — Ximo Puig (@ximopuig) May 8, 2020

En la mateixa xarxa social, la líder de l'oposició i presidenta del PP en la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, ha demanat explicacions al president de la Generalitat.