La Generalitat gastarà 425.000 euros enguany per promocionar en els mitjans el nou ús de la fallida Ciutat de la Llum

L’empresa pública Societat de Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana (SPTCV) ha preparat una campanya de comunicació en mitjans molt agressiva per a donar a conéixer la joia de la corona de la seua rentada de cara del que va ser la fallida Ciutat de la Llum. L’entitat que dirigeix Antonio Rodes gastarà enguany 425.000 euros en anuncis per a promocionar Districte Digital, el nou projecte d’atracció d’empreses i talent impulsat pel Govern de Ximo Puig.

Districte Digital pretén, aprofitant els estudis de cinema fallits multats per la Unió Europea, crear un ecosistema on es puguen instal·lar empreses tecnològiques que fomenten l’economia digital. Per fer-ho, l’SPTCV crearà amb 600.000 euros una empresa mixta per a crear un centre de desenvolupament de videojocs esportius. De moment es busca una multinacional estrangera perquè aporte la majoria del capital en aquesta nova societat en què la Generalitat serà minoritària.

La Comunitat Valenciana ja té experiència en aquest mercat dels videojocs ja que València ha acollit els últims anys el DreamHack, un festival d’eSports que reuneix cada any uns 20.000 jugadors de jocs esportius i que organitza l’empresa valenciana Ecom Games SL. En el cas de Districte Digital seria perquè aqueixos jocs es desenvoluparen a Alacant.

El contracte de publicitat en mitjans es va adjudicar per concurs públic el mes d’octubre passat i s’hi van presentar cinc empreses. El va guanyar sense cap baixa sobre el muntant inicial de licitació l’agència de mitjans Mediterráneo Medios Iberia SA, que serà la que repartirà els diners de promoció en els diferents suports, premsa, ràdio, televisió, periòdics digitals i xarxes socials. La despesa de promoció s’haurà de fer en un any a partir de la signatura del contracte.

Per a la creació del Districte Digital, SPTCV posa a la disposició de les empreses que s’hi vulguen instal·lar espais d’oficines degudament dotats en Aigua Amarga (Alacant). L’ús de les instal·lacions serà d’acord amb el pagament de la renda a preu de mercat que s’estipule, encara que hi haurà també empreses incentivades.

SPTCV està fent una gran inversió per a dotar de tecnologia el que abans van ser platós de cinema on es van gravar pel·lícules com Lo imposible o Astèrix als Jocs Olímpics. Al novembre del 2018 també es va adjudicar a Telefónica per 547.000 euros el subministrament de sistemes informàtics i telecomunicacions per a Districte Digital i el seu manteniment durant tres anys, segons les adjudicacions penjades en la part de transparència de SPTCV