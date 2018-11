La Generalitat indemnitzarà amb 75.000 euros a cada fill de dones assassinades víctimes de violència masclista

La Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives reconeixerà una indemnització de 75.000 euros a cadascun dels fills de les dones assassinades víctimes de violència masclista, amb independència la seua edat i de si tenien o no dependència econòmica de la víctima.

Així, ho ha explicat el secretari autonòmic d'Igualtat, Alberto Ibáñez, el qual ha presidit la reunió del grup tècnic de la comissió de seguiment del Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista, en la qual s'ha acordat un nou sistema d'indemnitzacions que equipare i amplia les ajudes per violència masclista a les que es concedeixen a les víctimes del terrorisme.

L'acord estableix que seran els fills els primers que cobraran la indemnització per causa de mort, que passa de 6.000 a 75.000 euros en compliment de l'acord del pacte. Una quantitat que percebran cadascun dels descendents amb independència que siguen menors d'edat o tinguen o no dependència econòmica de la mare.

En el cas que no hi haja fills, seran els pares de la dona víctima els qui percebran a parts iguals els 75.000 euros de l'ajuda; i si aquests no visqueren seran els germans de la dona els qui cobraran la indemnització.

L'acord estableix que a part d'aquesta indemnització, en el cas que la dona morta haguera refet la seua vida amb una altra parella, aquesta percebrà una indemnització de 26.460 euros, i serà sempre excloent de qualsevol altre tipus d'ajuda estatal. Per a percebre aquesta quantitat hauran de tindre un mínim de 2 anys de convivència o haver tingut descendència en comú.

"Avanç sense precedents"

Alberto Ibáñez ha destacat que es tracta d'un "avanç sense precedents" que posa el focus de la violència masclista "com una qüestió que afecta a tota la societat perquè com a societat indemnitzem un mal irreparable", i ha agregat que "una societat que mata a les seues dones és una societat malalta".

Gran invalidesa

De la mateixa manera, ha assenyalat que, en 2019, s'amplia l'equiparació amb les víctimes de terrorisme, quan la conseqüència de l'agressió masclista és una incapacitat laboral permanent absoluta (54.000 euros) o una gran invalidesa (150.000 euros) i se'ls concediran també a aquells que resulten assassinats o incapacitats per ajudar una dona que estiga sent agredida.

Igualment, en 2019 es milloren les ajudes d'emergència per a les dones víctimes de violència masclista, que passen de 200 a 2.205 euros en el cas de les que s'atorguen per a cobrir necessitats bàsiques; de 2.000 a 2.940 per a allotjament; de 500 a 735 euros per a transport o desplaçament i de 2.000 a 2.205 per a seguretat i protecció.