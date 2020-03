La Generalitat suspén l'obertura al públic de tots els centres d'oci, esportius i d'activitats socioculturals durant 15 dies

La Generalitat Valenciana ha acordat la suspensió temporal de les activitats recreatives, d'oci i hostaleria per a contindre el coronavirus. La consellera de Justícia, Gabriela Bravo, ha explicat les mesures de contenció aquest divendres després de la reunió de la Mesa Interdepartamental de la Generalitat Valenciana.

En nom de la prudència, l'Executiu autonòmic decreta la suspensió de les següents activitats, a partir de les 12 de la nit d'aquest divendres i durant 15 dies, "en principi": suspensió de proves esportives, discoteques, sales de festa, sales de ball, pubs, cinemes, teatres, activitat de bars, restaurants, cafeteries, espectacles taurins i amb animals, establiments on es realitze activitat de joc, activitats organitzades per a menors d'edat o majors de 65 anys, gimnasos, piscines i establiments on es desenvolupen activitats esportives.

Tots els centres culturals públics i privats valencians suspendran la seua activitat per ordre de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, segons ha pogut confirmar aquest diari. La mesura, proposada aquest divendres pel conseller Vicent Marzà en la reunió a la Mesa Interdepartamental de la Generalitat, suposa el tancament al públic de centres culturals, museus, teatres, biblioteques, arxius, altres espais escènics i culturals, sales d'exposicions i sales de cinema públics i privats de la Comunitat Valenciana.

La proposta de tancament ve precedida per d'altres cancel·lacions de sales, museus, centres d'art i altres espais culturals. Bombes Gens Centre d’Art ja anunciava aquest dijous el tancament “fins a un altre avís”. La sala ha explicat, a través d'un comunicat, que queda suspesa “tota activitat pública” de la Fundació Per Amor a l’Art després de "les consignes de les autoritats sanitàries per a frenar la corba de creixement del COVID-19, i fent un exercici de responsabilitat pel bé comú”.

El Centre del Carme també va anunciar aquest dijous que queda ajornada l'exposició Accions quotidiantes de Maribel Doménech prevista per a aquest divendres i han cancel·lat les activitats del projecte ‘Casal 5 estreles’.

Sala Russafa també se sumava aquest divendres a les mesures de contenció i ha comunicat el tancament temporal de les seues instal·lacions i el cessament de les seues activitats. Fundació Bancaixa i Rambleta també cancel·len l'exposició sobre Sorolla i les funcions de l'espectacle Cruz de Navajas.

El Palau de la Música de València també va informar aquest dijous que s'ajornava Casual & Concert de l'Orquestra de València, programat per a aquest divendres en el Teatre Principal de València, “per recomanació de l'autoritat competent” i s'han demanat instruccions per als pròxims concerts programats. El centre ha comunicat que “pròximament s'informarà del procediment per a la devolució dels diners de les entrades”.

Així mateix, el grup Salamandra, propietari de diferents sales d'oci a València, ha anunciat aquest divendres el tancament de totes les seues discoteques i locals per a “ajudar a la contenció del coronavirus fins que el govern regional i nacional informe de la tornada a la normalitat”. La decisió afecta a les sales Akuarela Playa, Jerusalem Club, Mya, l’Umbracle, *Moon, Upper, Le Premier, Comitte i Oh Maig.

Altres artistes, com el cantautor Feliu Ventura, estan informat a través de les seues xarxes socials la cancel·lació de totes les seues actuacions fins a un altre avís.