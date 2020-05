La Generalitat s'ho repensa: esperarà una setmana per a demanar el passe a la fase 2 "per prudència"

La Comunitat Valenciana haurà d'esperar almenys una setmana més per a passar a la fase dues de desescalada.

La consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha anunc+iat aquest dimarts que "per motius de prudència és recomanable esperar una setmana més per a veure com evoluciona l'epidèmia en les zones que s'acaben d'incorporar a la fase 1, les quals porten només dos dies, un temps massa escàs com per a analitzar quina evolució pot haver-hi".

Malgrat insistir que no s'ha detectat un rebrot, Barceló ha reconegut que l'índex reproductiu bàsic (R0), l'indicador que mesura la velocitat de transmissió del virus, ha pujat en dos dies de 0,66 a 0,85 (per damunt d'1 punt es considera un risc alt de propagació).

Barceló ha assegurat que la decisió de no demanar el passe a la fase 2 ha correspost en exclusiva al Govern valencià i ha negat precipitació en l'anunci realitzat de sol·licitar l'avanç en la desescalada, ja que en aqueix moment les dades així ho avalaven, i a més ha recordat que el canvi es demanaria en funció de la situació epidemiològica.

La consellera ha anunciat la contractació de 1.200 persones entre infermeres, zeladors i auxiliars administratius per a realitzar les tasques de rastreig de casos sospitosos tant des d'atenció primària com des de salut pública. Aquestes 1.200 contractacions tindran una vigència inicial de sis mesos i s'aniran incorporant de manera progressiva des de la próxima setmana.

D'altra banda, la subdirectora d'Epidemiologia i Vigilància de la Salut de la Conselleria de Sanitat, Herme Vanaclocha, ha insistit que "la sol·licitud per a passar a la fase 2 l'hauríem de fer aquest dimecres i en només dos dies amb les zones més poblades en fase 1 és molt difícil veure quines conseqüències poden tindre les mesures de desconfinament, per això és millor esperar una setmana, perquè qualsevol pas en fals ens faria retrocedir".

Vanaclocha ha assegurat que, malgrat que els 1.200 rastrejadors no s'han incorporat encara, des de dilluns 11 de maig s'està duent a terme la tasca de detecció precoç tant en primària com el salut pública, mitjançant proves PCR a les persones amb símptomes lleus i a tots els seus contactes en un termini d'entre 24 i 48 hores. De fet, el percentatge de PCR a sospitosos de COVID-19 s'ha elevat al 64%, quan a principis de maig estava entorn del 20%.

16 positius, 215 altes i 6 morts

Pel que fa a l'actualització de dades, durant les últimes 24 hores s'han produït 215 noves altes de pacients diagnosticats de coronavirus, una xifra que triplica al nombre de nous casos positius detectats.

Per tant, amb aquestes noves altes s'eleva a 10.185 el nombre de persones que ja han superat la malaltia en tot el territori.

Quant a casos positius nous, des de l'actualització d'aquest dilluns s'han detectat 16 nous casos a través de PCR que eleven a 10.930 el total de positius des que va començar la pandèmia.

Hui dia hi ha 333 persones ingressades en hospitals de la Comunitat Valenciana, 26 menys que aquest dilluns. En les UCI hi ha 51 pacients ingressats (5 a Castelló, 32 a Alacant i 22 a València), huit menys que fa 24 hores.

Des d'aquest diumenge s'han produït sis noves defuncions, la qual cosa eleva a 1.394 les persones que han mort en la Comunitat Valenciana per coronavirus.

El nombre d'altes de professionals sanitaris és de 2.061 i el nombre total de positius en professionals en aquests moments és de 628.

Situació en residències

Hui dia, hi ha algun cas positiu en 86 centres (11 a la província de Castelló, 34 en la d'Alacant i 41 a la província de València).

En aquests moments, es troben sota vigilància activa de control sanitari 28 residències en la Comunitat Valenciana: 8 a la província de Castelló, 7 a la província d'Alacant i 13 a la província de València.