El Govern de Camps va pagar 30.000 euros a l’institut del màster de Cifuentes per organitzar un seminari

L’Institut Universitari de Dret Públic de la Universitat Rey Juan Carlos que encapçala el director del màster de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, Enrique Álvarez Conde, va rebre 30.000 euros el 2008 del Govern de Francisco Camps per un conveni de col·laboració “per a activitats en l’àmbit de benestar social”. L’acord es va substanciar en un seminari coorganitzat amb la Universitat de València en què van estar com a ponents el mateix Álvarez Conde i la secretària de la tesi doctoral de Francisco Camps, la doctora Rosario Tur.

El conveni es va signar amb la Conselleria de Benestar Social, amb Juan Cotino com a conseller, el dia 2 de gener de 2008 i va tenir consignació en els pressuposts d’aquest exercici. Abans, el departament de la Generalitat i l’institut universitari havien signat un acord marc per organitzar “activitats jurídiques, d’estudi, recerca, debat i docència”. Es va fixar la col·laboració en 30.000 euros, que aportava l’Administració, mentre l’institut d’Álvarez Conde facilitava personal per a muntar les activitats.

Però tot el conveni es va concretar en un seminari, que a més es va celebrar a l’abril del 2009, malgrat que el conveni estipulava que les activitats havien de celebrar-se abans del 15 de desembre de 2008. Per part de l’institut, les persones encarregades de fer el seguiment van ser Enrique Álvarez Conde i Alicia López de los Mozos, també present en el tribunal del màster de Cifuentes i a qui van falsificar la firma.

El seminari pagat per la Conselleria de Benestar Social es va celebrar els dies 27 i 28 d’abril. Es van impartir 11 ponències, dues de les quals van ser impartides per Álvarez Conde i Celia Rosado –també present en el fals tribunal de Cifuentes– i Rosario Tur, secretària del tribunal de la tesi de Francisco Camps. Un professor de la Universitat de Navarra va denunciar per plagi el treball de l’expresident de la Generalitat i va revelar que a Tur també la devia haver copiada. La Universitat Miguel Hernández va concloure que, a pesar que l’11 % de la tesi era copiada, no era prou per a invalidar-la.

Crida l’atenció el cost del seminari i l’assessorament d’un institut de la Universitat Rey Juan Carlos al Govern de Francisco Camps quan a la Comunitat Valenciana hi ha cinc universitats públiques i tres de privades, la majoria amb facultats de Dret.

A més, els ponents van ser professors espanyols o europeus, per la qual cosa el cost de les ponències no hauria estat excessivament alt. I això que, segons fonts coneixedores del sector, Álvarez Conde era dels que millor pagaven les intervencions en seminaris, uns 500 euros. Per a l’organització del seminari tampoc va caldre gastar diners en el lloguer del local, perquè la Universitat de València va acollir les jornades.

La Universitat Rey Juan Carlos, i no l’institut d’Álvarez Conde, també va assessorar la Conselleria de Territori quan l’exconseller actualment a la presó Rafael Blasco va ser titular de Territori i Habitatge. Això sí, Álvarez Conde va treballar personalment en l’assessorament de la Llei de participació que va impulsar Blasco en la Conselleria de Solidaritat al final del 2007, segons el seu propi currículum. Va ser ponent d’un seminari dirigit per Vicent Franch, segons el currículum del director de l’institut del màster de Cristina Cifuentes.