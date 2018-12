El Govern de Sánchez compromet 250 milions a la xarxa de Rodalies, però no aclareix si depenen dels pressupostos de 2019

La xarxa de Rodalies de la Comunitat Valenciana rebrà una injecció de 250 milions d'euros per part del Govern de Pedro Sánchez.

Aquest ha sigut el compromís que el secretari d'Estat d'Infraestructures, Pedro Saura, ha traslladat a la consellera d'Obres Públiques, María José Salvador, en la primera reunió de la comissió de seguiment del Pla de Rodalies que va presentar a la fi de 2017 l'exministre de Foment del PP, Íñigo de la Serna, que preveia una inversió de 1.400 milions fins a l'any 2025.

Salvador ha agraït Saura la celeritat amb la qual l'actual Govern ha convocat aquesta primera reunió de la comissió, malgrat que De la Serna es va comprometre a realitzar una reunió cada sis mesos.

Saura ha explicat que dins dels 250 milions s'inclouen 47 per a la compra de material mòbil i ha criticat que malgrat que la xarxa de Rodalies és la que més viatgers té, durant el mandat del PP ha sigut la que menys inversions ha rebut.

“En el cas de la Comunitat Valenciana entre 2012 i 2016 tan sols s'han invertit 13 milions d'euros de mitjana a l'any en una xarxa de Rodalies que compta amb 17 milions de viatgers a l'any; l'objectiu és invertir aquesta tendència”, ha assegurat.

El secretari ha destacat que en el present any els pressupostos del PP tan sols destinaven una partida de 45 milions, però no ha aclarit si els 250 anunciats depenen que s'aproven uns nous Pressupostos Generals de l'Estat: “l'ideal és que s'aproven però les empreses públiques que executen part d'aquestes inversions tenen marge per a invertir sense dependre dels comptes de l'Estat”.

Salvador ha informat que entre les actuacions que es duran a terme amb aquesta partida destaca la redacció del projecte del tram Gandia-Oliva del tren de la costa, les obres de seguretat de la línia Alcoi-Xàtiva, la duplicació i electrificació de la línia C3 San Isidro-Bunyol, l'adjudicació de les obres de millora en la línia Sagunt-Caudiel o la redacció del projecte de Torrellano a l'aeroport de l'Altet.

La consellera ha comentat també que obriran una taula de diàleg per a estudiar la possibilitat de la transferència de la Rodalia a la Generalitat Valenciana.