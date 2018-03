El Govern de Zapatero va adjudicar en dos anys campanyes per 3 milions a l’empresa vinculada al presumpte finançament il·legal del PSPV

Crespo Gomar, l’empresa de comunicació investigada pel presumpte finançament il·legal del PSPV i del Bloc, es va beneficiar de contractes de tres ministeris (Sanitat, Habitatge i Medi Ambient) per valor de 3 milions d’euros pel PSOE en a penes dos anys en l’època de José Luis Rodríguez Zapatero com a president del Govern, poc abans de declarar-se en concurs de creditors, al febrer del 2011. A més, va rebre contractes de diferents empreses públiques i de diferents ajuntaments governats pels socialistes.

Crespo Gomar també va participar en l’organització del congrés del PSPV que va alçar Jorge Alarte com a secretari general dels socialistes valencians –es va imposar a l’actual president de la Generalitat, Ximo Puig–, així com les campanyes d’Etelvina Andreu a l’Alcaldia d’Alacant o Juan María Calles en les eleccions locals del 2007.

Així, els ministeris de Sanitat i Habitatge van adjudicar treballs entre el 2008 i el 2009 a Crespo Gomar per valor de 2,7 milions d’euros, sent el contracte de més quantia l’adjudicat per la Direcció General de Consum –que dirigia Etelvina Andreu–. L’empresa es va emportar des d’Aquamed (dependent de Medi Ambient) la campanya de publicitat de la dessaladora de Torrevella; Aigües del Xúquer li va adjudicar el disseny, la producció i el pla de comunicació de les actuacions hidràuliques per 234.700 euros; Habitatge li va adjudicar el concurs per a la creació i la producció d’una campanya publicitària per a la difusió dels continguts del Pla de l’Habitatge 2009-2012, amb un pressupost de 148.000 euros; es va fer càrrec, per 200.000 euros, d’una campanya de Sanitat per a promoure el consum responsable, segur i solidari davant de les compres de Nadal i en rebaixes.

El 2008, aquest ministeri li va adjudicar una altra campanya per 2 milions d’euros; en aqueixa mateixa època, va aconseguir l’encàrrec per a l’elaboració d’un pla d’informació i publicitat del projecte Deniafutur, dotat amb 250.000 euros i cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder).

Crespo Gomar

El president de Crespo Gomar és Alberto Gomar, fill d’Antoni Gomar, que va ser regidor socialista i tinent d’alcalde amb José Manuel Orengo com a alcalde de Gandia. L’empresa va ser l’agència de publicitat de capçalera del PSPV, en la qual treballava José Ramón Tíller, que va ser cap de gabinet de l’expresident de la Generalitat Joan Lerma, o dels exalcaldes de la capital de la Safor José Manuel Orengo o Pepa Frau. Tíller actualment és adjunt a la Gerència de l’empresa pública de la Diputació de València Egevasa, una de les mercantils investigades per aquest cas de presumpte finançament il·legal.