El Consell ha pagat 2.000 milions en 15 anys a l’hospital privatitzat que està a punt de recuperar

Si s’haguera de resumir en una factura el cost que l’hospital de la Ribera ha tingut per a la Generalitat Valenciana en els 15 anys de la concessió que caduca el pròxim 1 d’abril, superaria els 2.000 milions d’euros. Precisament aquest dia, el centre hospitalari i tot el departament de salut de la comarca valenciana, que atén uns 250.000 habitants, deixarà de ser gestionat per l’empresa Ribera Salud per a passar a la gestió pública. Serà el primer rescat d’un hospital privatitzat.

D’acord amb les dades oficials a què ha tingut accés eldiario.es, el pagament a compte de la capita per pacient, a què se sumava o es restava posteriorment la liquidació anual resultant d’un altre tipus de despeses de la concessionària i de l’Administració, ascendeix des d’abril del 2003 a l’actualitat a 2.104,9 milions d’euros. Una xifra provisional, atés que la Generalitat reclama 105 milions a favor seu de la liquidació pendent dels anys 2013, 2014 i 2015 i encara està per fer la liquidació del 2016, 2017 i els tres primers mesos del 2018.

La concessió a la gestió privada que ara caduca va ser la primera de l’anomenat model Alzira, que va impulsar el PP d’Eduardo Zaplana i que al llarg dels anys s’estendria a cinc hospitals (Alzira, Torrevella, Elx, Dénia i Manises). Després de la fallida experiència inicial del mateix hospital d’Alzira, que perdia diners, en tots els casos es va lliurar també a la gestió privada l’atenció primària en els departaments de salut respectius.

De fet, el model Alzira va ser reformulat pel Govern valencià del PP quan el 2002 es va resoldre de mutu acord el contracte inicial vigent els quatre primers anys i la Generalitat va comprar les instal·lacions de l’hospital a Ribera Salud per 43,9 milions d’euros i li va pagar a més 26,3 milions per un “lucre cessant” que, com ha ressaltat la Sindicatura de Comptes, no estava previst en cap lloc i era impossible de justificar perquè la concessionària, de fet, perdia cinc milions anuals. A continuació, va convocar un concurs nou que es va emportar una altra vegada Ribera Salud, amb noves condicions i tota l’àrea sanitària sota la seua gestió.

Mai no van poder aclarir-se del tot, durant el període de govern del PP, els costos que el model tenia per a les arques públiques. L’actual Govern sorgit del Pacte del Botànic, amb el PSPV-PSOE i Compromís al capdavant i el suport parlamentari de Podem, ha tractat de posar-los en ordre per a fer-se càrrec de la gestió.

Les xifres reflecteixen que el 2003 es va produir un pagament a compte de 66,1 milions d’euros, que una vegada efectuada la liquidació, es van quedar en 58,6 milions. El 2004 el pagament a compte va ser de 88,2 milions i el preu final, de 82 milions. El 2005, el pagament a compte va ser de 101,5 milions i el preu final, de 92 milions. El 2006, la Generalitat Valenciana va pagar a compte 112 milions i, després de la liquidació, la xifra es va reduir a 104,7.

Aquesta tendència a què la liquidació restava dels diners inicials pagats a compte es va invertir el 2007 i fins l’any 2010 sempre va resultar favorable a Ribera Salud, que va rebre aquell primer any 108 milions a compte i 112 al final; el 2008 125 a compte i 129 al final, el 2009 122,8 a compte i 130 milions al final, i el 2010 141 milions a compte i 144 després de la liquidació.

Des del 2011, les liquidacions resulten de nou favorables a l’Administració i, si el 2011 el pagament a compte de 149 milions es va reduir a 146 en el preu final, el 2012 el pagament de 163 milions va passar a 144 després de la liquidació.

En els anys 2013, 2014 i 2015 les quantitats a compte per a Ribera Salud van ser de 164, 178 i 183 milions, respectivament. La Generalitat reclama la devolució de 105 milions en concepte de liquidació per aqueix trienni. Finalment, el 2016 el pagament a compte va ser de 191,7 milions, el 2017 de 191,8 milions i pels tres primers mesos de 2018 de 49 milions d’euros.

Encara que el preu final dels 15 anys de concessió supera els 2.000 milions, no és tot el cost que el departament privatitzat de la Ribera ha tingut per a la Generalitat Valenciana. D’acord amb el contracte, Ribera Salud (empresa participada al 50% per la nord-americana Centene i pel Banc Sabadell, que la va heretar de la CAM) no assumeix els costos de farmàcia ambulatòria, pròtesis i endopròtesis, oxigenoteràpia, transport sanitari i salut pública.