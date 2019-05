El Consell va gastar 7 milions d’euros en publicitat en mitjans el 2018, 18,3 milions en els últims tres anys

Si un ciutadà valencià vol conéixer aquest dimecres 29 de maig quant, on i com es va gastar els diners el Govern valencià en mitjans de comunicació no ho pot saber. Els diners dedicats a promoció institucional, que tots els anys, des que va arribar el Consell del Pacte del Botànic, s’ha posat a la disposició de la ciutadania abans de mes de maig en el web GVAOberta, no hi figuren. Tampoc s’ha facilitat als mitjans de comunicació que, com eldiario.es, han preguntat per aquesta política pública.

De les poques dades que ja són accessibles des de dimecres en la pàgina de Transparència sobre la inversió en publicitat en mitjans de comunicació, només és possible conéixer el muntant global i quant ha anat a cada campanya, no el que s’ha gastat en cada mitjà de comunicació. El 2018, la Generalitat va destinar 7.054.444 euros a promoció institucional. Un milió menys que el 2017, quan s’hi van destinar 8,2 milions i el doble que el 2016, quan s’hi van invertir 3,1 milions. En total, 18,3 milions d’euros en tres pressupostos consecutius.

Fonts coneixedores d’aquesta partida que dirigeix i coordina Presidència asseguren que en el que va d’any, exercici electoral, els diners destinats a mitjans de comunicació s’ha disparat.

De 7.054.444 euros per a publicitat en mitjans gastats el 2018, 4,8 milions es van destinar a publicitat de departaments dirigits per PSPV-PSOE i 2,2 milions a conselleries de Compromís. Lidera la inversió Presidència de la Generalitat, que ha disposat de 3.317.169 euros, seguida de Sanitat amb 1.347.442 i Medi Ambient amb 801.308 euros. En aquest últim cas la majoria de la inversió ha anat a fires internacionals agroalimentàries i no s’ha gastat en mitjans valencians o espanyols.

La Conselleria d’Educació hi ha destinat 591.355 euros, 490.634 euros Economia, 167.617 euros Transparència, 163.298 euros vicepresidència i Igualtat, 27.284 la Conselleria d’Hisenda i 3.400 euros, Justícia que, amb diferència, és la que menys diners ha tingut per a promoció.

El repartiment per departaments té parany, perquè és Presidència la que dissenya, valida i reparteix la majoria dels diners, excepte algun contracte major que van aconseguir pescar departaments com els d’Educació o Economia.

La campanya institucional a què més diners es va destinar el 2018 va ser ‘Stop al foc’, de prevenció dels incendis forestals, amb 872.000 euros. En la promoció del 9 d’Octubre es van invertir 625.164 euros, mentre que en ‘El Nadal és valencià’ el muntant per a mitjans va ser de 439.002 euros. Aquestes tres campanyes, pel seu volum, són distribuïdes per agències de mitjans de comunicació que fan una proposta que Presidència aprova.

Però al Palau de la Generalitat li queda una quantitat important per a contractes discrecionals. Per exemple, la gala dels premis de Levante-EMV va rebre 5.000 euros; 1.500 per al 80 aniversari de Radio Castelló Cadena SER, 1.500 per a l’aniversari d’Alicante Plaza o 2.000 per a la festa Valencianos del Siglo XXI de Las Provincias. La Razón va ingressar mensualment 2.666 euros pel seu “Especial empresas valencianas”. El 40 aniversari d’Editorial Prensa Ibérica va rebre 20.000 euros a través del diari Información.

De la promoció institucional també han eixit els 29.688 euros que Presidència es va gastar en els primers Premis Periodístics de la Comunitat Valenciana. El nou logo de l’Institut Valencià de Finances ha costat 3.500 euros.