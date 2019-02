La Gürtel fica la farmàcia de la dona de Camps en la tempesta

La farmàcia de la dona de Francisco Camps s'ha tornat a veure esguitada per les investigacions a l'expresident de la Generalitat. Aquest dijous Álvaro Pérez 'El Bigotes' tornava a assenyalar davant el jutge De la Mata a Camps com qui va donar l'ordre de contractar amb Gürtel, aquesta versió va ser ratificada per Mónica Magariños, apodereada i directiva d'Orange Market, qui a més li va dir al magistrat que va acompanyar al seu cap a la farmàcia que la dona de Camps té en la plaça de l'Ajuntament per a “solucionar” certs temes de l'Open de Tennis.

Cal recordar que Magariños està condemnada a tres anys de presó pels contractes de la Gürtel en Fitur, i en el judici que se celebra aquests dies s'enfronta a set anys i onze mesos més de presó.

En les primeres investigacions sobre Gürtel ja es va assenyalar la farmàcia en la qual treballava Isabel Bas (dona de Francisco Camps) com un lloc de reunió habitual entre Pérez i l'expresident. A més, en el cas dels vestits, el primer judici de tot el ventall Gürtel, Camps va afirmar que no existia cap registre que pagara els vestits de Milano i Forever Young -suposadament regalats per 'El Bigotes'- perquè va assegurar que ho va fer en diners en metàl·lic procedent de la caixa de la farmàcia.