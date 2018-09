Hisenda obliga l’SGR a paralitzar la venda de 793 actius i immobles de la Generalitat a un fons voltor

El conseller d’Hisenda, Vicent Soler, ha ordenat a Afín Societat de Garantia Recíproca (SGR) la paralització de la venda de 793 actius tòxics –uns 200 són immobles– a un fons voltor després d’haver revelat eldiario.es l’operació. Soler ha pres aquesta decisió arran de les queixes de Compromís sobre la transacció, que estava quasi tancada, perquè considera que aqueixos béns haurien de revertir en la Generalitat i més encara si a l’entitat que dirigeix Manuel Illueca se li van injectar 200 milions d’euros de diners públics per rescatar-la.

La venda dels immobles al fons voltor Anacap ha exasperat la coalició, que ha presentat la queixa formal a través de la seua secretària autonòmica d’Hisenda, Clara Ferrando, exigint la paralització del procés. A més, Ferrando sol·licitarà per escrit dimarts la llista dels béns que es pretén vendre i la taxació corresponent.

Fonts de la coalició –molt molestos amb el director d’Afín SGR– han explicat que els actius de l’SGR “no es poden malvendre a un fons voltor” i se n’ha d’estudiar la reversió a l’Administració autonòmica.

Les mateixes fonts posen com a exemple els pisos que van en el paquet que estava en venda, ja que podrien ser utilitzats per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives com a pisos tutelats. També recorden que les naus industrials en poder de l’SGR podrien servir per a les polítiques de reindustrialització que impulsa en Govern del Botànic.

Per això, en la coalició volen conéixer en profunditat aqueixos béns per buscar una altra solució que no siga la venda en un paquet, com pretén Afín SGR.

Defensen en Compromís que Afín SGR va rebre una injecció de diners públics de 200 milions per rescatar-la i que els seus béns no poden vendre’s d’aquesta manera, sinó que han de revertir en l’Administració autonòmica. En la queixa que ha presentat directament Clara Ferrando ha intervingut directament l’equip de vicepresidència, que vol conéixer tots els immobles per a “un ús millor”.

De la seua banda, des d’Afín SGR han defensat en els últims dies la venda dels immobles perquè “forma part de l’estratègia per a salvar l’entitat perquè puga continuar fent la seua faena sense les temeritats del passat”. Des de la societat que dirigeix Manuel Illueca han explicat que la subhasta no ha fracassat i que la venda dels béns a Anacap forma part de la mateixa operació que van anunciar el mes de març. Això sí, han reconegut que el preu que estava negociant-se era inferior als 30 milions d’euros que s’havien fixat com a objectiu inicial.

Les mateixes fonts han argumentat que, després de quatre anys intentant vendre aquests actius sense èxit, es va buscar un intermediari per a concretar l’operació. “S’hi van interessar dotze entitats, però només tres van presentar una oferta”, han apuntat. A més, han puntualitzat, l’operació és bona per a Afín SGR perquè permetrà sanejar el balanç de l’entitat al cap de quatre anys sense poder vendre aquests actius tòxics.