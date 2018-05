Imputada Etelvina Andreu, exdirectora general de Consum de Zapatero, pel presumpte finançament il·legal del PSPV

El Jutjat d'Instrucció número 43 de Madrid ha citat a declarar en qualitat d'imputades a dos exalts càrrecs del Ministeri de Sanitat durant l'etapa de govern de José Luis Rodríguez Zapatero per un contracte de publicitat de 2008 que va poder servir per a finançar al PSPV i al Bloc.

Es tracta d'Etelvina Andreu, que va ser directora general de Consum dins del Ministeri de Sanitat i anteriorment candidata a l'alcaldia d'Alacant, i de Consuelo Sánchez Naranjo, que era sotssecretària de Sanitat i Consum, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Madrid.

El jutjat ha decidit investigar un concurs de publicitat del Ministeri de Sanitat de la campanya 2008, per import de 184.138 euros davant els indicis que poguera haver-se incorregut en delictes de prevaricació i malversació.

Per açò, ha acordat citar per al dia 21 de maig, a partir de les 10.00 hores, a les dues exalts càrrecs del Ministeri de Sanitat en 2008, quan era ministre Bernat Soria. Aqueix mateix dia hauran de declarar dos components de la Mesa de contractació; el 24 de maig, ho faran tres més i el 30 de maig, altres tres.

La investigació prové del Jutjat d'Instrucció número 21 de València, que va detectar un possible cas de finançament irregular del PSPV i del Bloc, però es va declarar no competent per a indagar perquè els presumptes delictes no s'haurien comès a València, motiu pel qual es va inhibir en favor dels jutjats de Gandia, Benidorm i la capital d'Espanya.

La passada setmana, el Jutjat d'Instrucció número 24 de Madrid va decidir obrir diligències i citar com investigats a tres membres de la Mesa de contractació que va adjudicar un contracte de publicitat del Pla Habitatge 2009-2010 -del ministeri dirigit llavors per Beatriz Corredor- que també podria haver-se utilitzat per al finançament irregular del PSPV i del Bloc.

Crespo Gomar, beneficiària

Segons el jutjat de València que va iniciar les perquisicions, les adjudicacions presumptament fraudulentes van tenir com a beneficiària a l'agència de comunicació Crespo Gomar.

Aquesta empresa, suposadament, va treballar en l'organització del congrés regional del PSPV en el qual es va triar Jorge Alarte com a secretari general, i també en les campanyes municipals d'Etelvina Andreu a Alacant i Juan María Calles a Castelló en 2007.

A més dels contractes d'Habitatge i Sanitat, s'investiguen altres adjudicats a empreses del mateix grup de comunicació des dels consistoris de Gandia i Benidorm baix governs socialistes i amb el Ministeri de Medi ambient a través de les empreses públiques Acuamed i Aigües del Xúquer.

La investigació del Jutjat d'Instrucció número 21 de València es va obrir al desembre de 2016 després de rebre un informe del Cos Nacional de Policia sobre un suposat finançament il·legal del PSPV i el Bloc.

La jutgessa de València va considerar que "indiciàriament" podria tractar-se d'un cas de finançament irregular del PSPV-PSOE i Bloc-Compromís, a més de fets constitutius de falsedat documental amb caràcter continuat, prevaricació i/o malversació.

"Per a aconseguir la fi aconseguida, la mercantil Crespo Gomar facturaria uns serveis a aquestes formacions polítiques durant la campanya electoral de l'any 2007, del pagament del qual s'haurien fet càrrec altres empreses i no els destinataris dels serveis mitjançant la confecció de factures falses, coincidents en les seues quanties amb les presentades per Crespo Gomar", va exposar la jutgessa en la seua interlocutòria.

En aquesta instrucció d'inhibició va fer referència a un informe que ella mateixa va encarregar a la Intervenció General de l'Estat, que va constatar irregularitats en la "pràctica totalitat" d'expedients de contractació analitzats.