Imputat de nou Alfonso Rus per presumpta prevaricació i falsedat documental

El titular del Jutjat d'Instrucció número 9 de València ha citat a declarar com imputat l'expresident de la Diputació de València Alfonso Rus el pròxim 9 de juliol per la seua presumpta participació en un delicte de falsedat en document mercantil i prevaricació comés en 2012.

Segons assenyala la provisió, la citació de Rus es produeix a la vista de la declaració prestada per l'exgerent de l'empresa pública Imelsa Marcos Benavent, i a proposta d'aquest, dins d'una causa que investiga un possible delicte de malversació en cabals públics.

Fonts coneixedores del cas han explicat a EFE que Benavent va responsabilitzar Rus d'haver ordenat el desviament dels fons d'un contracte per a la renovació de l'enllumenat públic de Llutxent, que finalment van anar a parar, segons el testimoni de l'autodenominat "ionqui dels diners", al club de futbol Olímpic de Xàtiva.

El jutge també cita a declarar com investigat aqueix mateix dia José Estarlich, un extreballador d'Imelsa que posteriorment va exercir com a administrador de diverses mercantils i va actuar com a suposat testaferro de Benavent.

Aquesta investigació, encara que es va iniciar amb anterioritat al conegut com a cas Imelsa, que investiga el Jutjat d'Instrucció número 18, s'emmarca en la suposada trama corrupta que va desviar fons públics de la corporació provincial en funció dels testimoniatges dels nous investigats. Podria conformar una nova peça separada de la causa matriu, han informat les mateixes fonts.

Aquest assumpte, el desviament de més de 60.000 euros d'un projecte per a la renovació de l'enllumenat de Llutxent, va ser denunciat inicialment per la Diputació de València. En aquell moment, el seu president, Alfonso Rus, responsabilitzava Benavent i un altre empresari, Vicente Calvo, d'haver-se quedat els diners.

No obstant això, després de la declaració de Benavent del passat 7 de maig, la participació de Rus ha passat de querellant a investigat. L'empresari Vicente Calvo va admetre davant el jutge haver rebut la citada quantitat "sense cap contraprestació" i ja ha retornat pràcticament la totalitat dels fons amb interessos, a pesar que les fonts judicials consultades li atribueixen el cobrament únicament de l'IVA.