Imputat el president de la Diputació d'Alacant i alcalde de Calp per coaccions i malversació

Un dels casos més controvertits amb els quals s'ha enfrontat l'alcalde de Calp, el popular César Sánchez, torna. El també president de la Diputació d'Alacant haurà d'anar a declarar al jutjat de Dénia el pròxim 12 de juliol com investigat (l'accepció actual d'imputat) per una possible comissió d'un delicte de coaccions i malversació de cabals després d'una denúncia d'una funcionària interina de l'Ajuntament de Calp davant el Ministeri Públic a Alacant.

La citació es produeix després que en dues ocasions el jutjat de Dénia haja arxivat la denúncia presentada per una treballadora, que va cursar en el seu moment la fiscalia. Ha sigut l'Audiència Provincial d'Alacant la que ara sol·licita al jutjat de Dénia que òbriga diligències i realitze alguna investigació abans d'arxivar la causa.

Al maig de 2017, moment en el qual la fiscalia va donar trasllat a la denúncia presentada per la funcionària i va demanar la imputació del primer edil de Calp per dos presumptes delictes de malversació i coacció, fonts de l'entorn de César Sánchez van assegurar que la denúncia no tenia “ni peus ni cap”.

No obstant això, l'Audiència, coincidint amb el punt de vista del ministeri públic, no ho ha vist així: la denúncia aporta prova documental, facilita testimonis i assenyala que l'alcalde de Calp va poder disposar il·lícitamament de treballadors municipals atenent el seu càrrec i exercint un possible abús per a fer campanya electoral en les municipals de 2015, traient profit d'una institució pública. Sánchez va guanyar aquelles eleccions.

La versió de César Sánchez

Paradoxalment, ha sigut el propi alcalde de Calp qui ha revelat la seua nova situació processal a través d'un comunicat. Sánchez ha mostrat el seu màxim respecte a la justícia i ha demanat celeritat perquè s'aclarisca com més prompte millor el cas de la funcionària contra ell.

“El dia 12 de juliol tindré l'oportunitat d'explicar-me i de donar la meua versió dels fets per a aclarir-los i evitar que quede cap dubte sobre aquest tema”, ha assenyalat Sánchez, qui ha manifestat estar tranquil i “disposat a col·laborar plenament amb la justícia perquè aquesta situació es resolga al més aviat possible”.