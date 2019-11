La Inspecció de Treball força a la Generalitat a contractar a 28 periodistes que tenia com a becaris

Un grup de 28 becaris de la Generalitat Valenciana ha sigut considerat com a personal laboral, a ulls de la Inspecció de Treball. L'organisme ha donat d'alta en la Seguretat Social aquest grup de persones becades en els departaments de Premsa i Comunicació, Anàlisi i Xarxes Socials de Presidència de la Generalitat.

La Inspecció considera que s'ha produït un "frau laboral" en les beques que engloben els departaments de comunicació, segons ha explicat el sindicat Comissions Obreres aquest dilluns en una roda de premsa. El sindicat ha presentat diverses denúncies conjuntes que afecten mig centenar de becaris i sospita que puga haver-hi més casos, per la qual cosa anomena a les persones que consideren que estan en situació irregular a realitzar les denúncies davant l'organisme d'Ocupació. CCOO està a l'espera d'una resolució que afecta a altres 20 persones en les conselleries de Justícia, Igualtat, Hisenda i Economia.

Les beques, segons la resolució, no complirien els requisits per a ser considerades com a tals, en mancar en molts casos de tutor, de pla formatiu o de supervisió. En alguns casos, relata el sindicat, els becaris estarien a soles en el departament assignat, sent responsables de tot el seu treball. En altres casos, els ara treballadors cobrien festius, caps de setmana i actes fora d'una jornada laboral, acompanyant als dirigents.

Comissions Obreres està en contacte amb la Secretaria Autonòmica de Comunicació per a buscar una solució laboral a aquest cas. El sindicat afirma que no està en contra de les beques, però que aquestes no han de suposar una "precarització del treball" de la joventut. L'expedient se centra en les beques dels departaments de Comunicació, Anàlisi i Imatge, Premsa i Xarxes socials, treballs realitzats en la seua majoria per periodistes o graduats en Comunicació.

La decisió de la Inspecció de Treball dona la possibilitat als becaris de reclamar la diferència salarial durant l'últim any. Segons les dades de Comissions Obreres, suposaria una indemnització d'uns 2.600 euros per a cadascun. Aquests becaris cobraven prop de 1.000 euros mensuals per la feina de casa, però cotitzaven prop de 50. L'alta en la Seguretat Social dona als treballadors dret a rebre la prestació per desocupació i al fet que es reconega la seua experiència en l'Administració Pública per a futurs contractes.

Processos de formació

La Generalitat Valenciana es defensa de les acusacions del sindicat al·legant que les tasques dels becaris estan "estrictament" emmarcades en els seus processos de formació. Presidència assegura que l'activitat "està en tot moment planificada, dirigida i supervisada per funcionaris que els coordinen i tutoritzen".

El departament de Ximo Puig assenyala que encara no coneix la resolució de la Inspecció de Treball, així com tampoc ha rebut les actes, però defensa que les beques es porten desenvolupant quasi tres dècades i que es respecten "de forma escrupolosa els drets dels treballadors i treballadores, així com dels seus becaris".

L'horari per a l'acompliment d'aquestes pràctiques professionals, explica Presidència, és de 30 hores setmanals (a 6 hores diàries que es compleixen "estrictament") i estan dotades amb 1.000 euros al mes. Amb tot, Presidència avaluarà presentar al·legacions a la resolució i accepta la mà dels sindicats per a realitzar millores.