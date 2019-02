Interior cessa el cap superior de la Policia Nacional a València que va retardar 5 anys els informes sobre el cas Brugal

El Ministeri de l’Interior ha cessat el cap superior de la Policia Nacional a la Comunitat Valenciana, José Javier Cuasante, tal com es recull en una ordre signada pel ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, dimarts passat 5 de febrer. Cuasante ha sigut rellevat del càrrec per “raons operatives” i no té relació amb la seua faena desenvolupada al capdavant de la Prefectura des del 2016.

El 16 de març del 2016, el Butlletí Oficial de l’Estat publicava el nomenament de Cuasante, fins aqueix moment responsable provincial a Alacant, com a cap superior de Policia a la Comunitat Valenciana en substitució de José Manuel Salgado. El responsable d’aquesta designació va ser el ministre de l’Interior llavors, el polèmic Jorge Fernández Díaz. Cuasante era afí al director general de la Policia Nacional llavors, l’actual senador popular Ignacio Cosidó, i pròxim a l’exconseller i expresident de les Corts Valencianes, Juan Cotino, que també va ser responsable de la Policia Nacional amb José María Aznar com a president del Govern.

A l’abril del 2015, el jutge Manrique Tejada del Castillo va recórrer a la Unitat de Suport per a Causes per Corrupció (UACC pel nom en castellà) –instrument del Consell General del Poder Judicial (CGPJ)– per reclamar una sèrie d’informes que el titular del Jutjat d’Instrucció número 5 d’Alacant havia sol·licitat a la policia que llavors dirigia Cuasante com a cap provincial. La UACC envia a l’abril del 2015 una carta a Cosidó perquè eliminara els “obstacles” que impedien l’emissió d’aqueixos informes.

Es tractava de documentació relacionada amb el cas Brugal i amb la trama de corrupció vinculada al Partit Popular, en què es van veure implicats els exalcaldes de la capital alacantina Luis Díaz Alperi i Sonia Castedo, l’expresident de la Diputació José Joaquín Ripoll i altres noms com l’empresari Enrique Ortiz, un dels quals va confessar el finançament il·legal del PP en el judici de la Gürtel valenciana.

Abans de recórrer al Consell General del Poder Judicial, el jutge Tejada del Castillo havia enviat un escrit al comissari Cuasante en què li exigia informació sobre l’estat de la investigació i perquè posara els “mitjans personals i/o materials necessaris” perquè la policia emetera les seues conclusions de la investigació desenvolupada en el cas del pla general d’ordenació urbana d’Alacant. El malestar del magistrat estava provocat pel retard de cinc anys a remetre la documentació per part de la policia.

El cas Brugal data del 2010 i, nou anys després, continua pendent de data per a la celebració del judici. Cuasante i la policia –en mans del PP– són en part responsables del retard en la instrucció

Aquesta falta de col·laboració també va ser retreta a Cuasante per Rosa María Villegas, la jutgessa d’Oriola que investigava l’adjudicació del tractament de fems a la comarca d’alacantina del Baix Segura, encara que en aquesta ocasió s’havia produït un error en l’enviament dels documents en brut, sense analitzar, que va poder ser esmenat.

Renovació de la cúpula policial

Amb aquesta destitució, Grande-Marlaska ha renovat la cúpula policial en tot just set mesos. A més de rellevar als caps superiors de comunitats com les Balears i Navarra –aquest últim després que es difongueren les desqualificacions en xarxes socials contra polítics d’esquerres– a l’octubre va nomenar Eugenio Pereiro comissari general d’Informació i Juan Enrique Taborda comissari general d’Estrangeria i Fronteres.