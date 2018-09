Isabel Bonig: “On està la reivindicació per l’infrafinançament i el deute? Contra Mariano Rajoy es vivia millor”

El PP valencià torna als primers passos d’aquesta legislatura, quan es presentava com a mur de contenció del nacionalisme català a la Comunitat Valenciana. Amb aquest lema ha arrancat la seua intervenció en el debat de política general la seua líder, Isabel Bonig, en una de les seues intervencions més agressives. La popular ha demanat al president Ximo Puig que “convoque eleccions perquè la gent li diga que [no vol] mai més governs sectaris, que confronten” ni “catalanistes”, que “mai més un president de les Corts que done suport a separatistes i colpistes” en al·lusió a una piulada d’Enric Morera sobre els presos independentistes.

La també presidenta del PP valencià ha enumerat els “fracassos” del Consell del Botànic –el Titanic, com ella l’anomena– referint-se, per exemple, a les polítiques educatives, els barracons, els recursos d’inconstitucionalitat presentats quan el seu partit governava a La Moncloa o la reforma del sistema de finançament que no arriba mai. “Contra Mariano Rajoy es vivia millor. On està la reivindicació per l’infrafinançament i el deute històric?”, ha insinuat al president, al mateix temps que feia durs retrets a Mónica Oltra pels seus assessors o les despeses de caixa fixa.

Els populars han acudit al debat amb les piles carregades i han presentat una bestreta del programa electoral, distribuït com a programa de govern. De fet, la líder s’ha referit unes quantes vegades a un futur hipotètic en què tornaren a guanyar les eleccions i estar al capdavant de Palau al maig, encara que amb un petit lapsus quan ha dit “d’ací a huit anys” en compte de mesos.

“Descatalanització” de la Comunitat Valenciana

Les propostes d’Isabel Bonig per a governar la Comunitat Valenciana se centren en una “descatalanització” del territori i una baixada d’impostos per a atraure inversions, dos arguments clàssics del PP. Anuncien els populars “la baixada d’impostos més gran de la història”, eliminant l’impost sobre el Patrimoni i sobre les Successions.

“La família” és un altre dels epígrafs del programa de Govern. “Nosaltres no col·lectivitzem per raça, sexe, ideologia, orientació sexual… farem polítiques per a defensar a la família”, la base del sistema, a parer seu. La popular ha promés, entre altres qüestions, ajudes per a parts múltiples i a l’escolarització de menors de 3 anys.

“No han de seguir el populisme conservador”

Davant les dures crítiques d’Isabel Bonig, el president de la Generalitat ha tornat a evocar les dades macroeconòmiques: “Tots els indicadors socials i econòmics són millors”, ha respost. “No han de seguir el camí del populisme conservador”, ha recomanat Puig als populars, i els ha retret que parlen “dels vertaders valencians”; “És clarament xenofòbia”, ha condemnat.

Puig acusa Bonig de tindre una actitud antiprogrés, radical i populista, comparant-la amb líders de la ultradreta europea i amb el president nord-americà. “Dóna moltes dades falses… fake news, de les que els agraden a vosté i al seu amic Trump”, ha comentat el president, que ha negat que hi haja qualsevol projecte independentista en la cambra parlamentària valenciana. “Llenya als molins, fort”, ha respost evocant el Quixot. “Són arguments per a tapar una actitud nefasta (…) que intenta rascar vots en la resta d’Espanya”, ha recriminat el president.