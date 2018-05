Joan Ignasi Pla desvincula les investigacions judicials sobre el presumpte finançament il·legal de la seua època al capdavant del PSPV

El que va ser secretari general dels socialistes valencians fins a l'octubre 2007, Joan Ignasi Pla, ha tancat el cicle monogràfic de compareixences sobre el presumpte finançament il·legal del PSPV en el Senat -a Pla li han precedit l'exalcalde de Gandia, José Manuel Orengo, i qui va ser el secretari de Finances del partit fins a gener de 2004, José María Catalunya-. Així, ha recordat que els quatre procediments judicialitzats corresponen a 2008, 2009 i 2010, "quan jo ja no tenia responsabilitats en el partit".

Pla, qui ja es va referir fa uns dies a totes aquestes acusacions en una emissora de radio i va defensar que, en la seua opinió, van actuar "bé", ha explicat que coneixia l'agència Crespo Gomar, "van treballar amb nosaltres, igual que ho van fer amb el Bloc o amb el PP i amb altres vuitanta clients en la Comunitat Valenciana". No obstant això, ha assegurat que no coneixia a Alberto Gomar, "concretament jo tenia relació amb Pepe Crespo, amb qui vaig treballar qüestions d'imatge i coaching" relacionades amb la seua candidatura a la Generalitat en 2007.

En aquest sentit, i respecte als contractes adjudicats des de diferents ministeris -Sanitat, Habitatge i Medi ambient- que estan sent investigats, l'exsecretari general del PSPV ha apuntat que es tracta d'una empresa "amb certa solvència que es va presentar a concursos i alguns els guanyaria i uns altres no".

Al respecte, ha rebutjat que aqueixes adjudicacions tingueren res que veure cap trama: "em costa creure que uns fets que passen suposadament en 2007 tinguen després relació amb uns altres que succeeixen en 2008, amb una direcció diferent en el PSPV, igual que em costa molt creure que hi haja hagut algú que haja tingut capacitat per a influir en funcionaris públics". "Jo no coneixia a quasi ningú dels funcionaris i càrrecs imputats", ha dit. En aquest sentit, i sobre una altra de les persones a les quals s'assenyala, José Ramón Tíller, ha considerat "la seua capacitat d'influència era bastant baixa".

Així mateix, ha defensat que no tenia cap responsabilitat en qüestions econòmiques, "jo em dedicava a la part política, no m'encarregava directament dels pagaments i de saber si facturaven o no". "Sé que es va pagar al voltant de 400.000 euros a Crespo Gomar, segons es recull en l'informe realitzat per l'actual direcció del PSPV", ha dit, per a insistir que la interlocutòria de la jutgessa "no li va donar credibilitat, entre cometes" a aquestes acusacions, "si li haguera donat la més mínima credibilitat no s'haguera inhibit". En aquest punt, el popular Luis Aznar li ha puntualitzat que el que considera és que els suposats delictes estarien prescrits.

Orengo i Cataluña

Prèviament, Orengo, qui durant la seua declaració ha aconseguit desquiciar a Luis Aznar, s'ha defensat assegurant que, "en l'hipotètic cas" que s'haguera produït alguna irregularitat en el finançament del PSPV, "res he tingut a veure". A més, ha vaticinat que la causa oberta en relació a l'Ajuntament de Gandia "acabarà sobreseguda".

Catalunya, per la seua banda, ha vist "estranyíssim" que una constructora pagara factures de Crespo Gomar al PSPV, així com ha explicat que de confirmar-se les irregularitats seria "gravíssim".