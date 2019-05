Joan Ribó revalida l'alcaldia de València amb el suport del PSPV

Joan Ribó, de Compromís, tornarà a ser alcalde de València amb el suport del PSPV que, amb la candidata Sandra Gómez, aconsegueix pujar dos regidors. L'esquerra mantindrà així per als pròxims quatre anys el govern en la capital de la Comunitat Valenciana i tercera ciutat d'Espanya, malgrat que la candidatura d'Unides Podem no ha aconseguit el mínim per a obtindre representació i perd els tres edils que té en l'actualitat.

Compromís ha sigut la força més votada seguida del PP, mentre que el PSPV ha aconseguit el major increment de vots. Des dels anys 90 cap partit d'esquerres havia pogut arrabassar el lideratge als conservadors. Ciutadans es manté en sis representants malgrat la pujada que va tindre Toni Cantó en les autonòmiques i Vox entra en el consistori per primera vegada amb dos representants.

La pugna a València entre el bloc de dretes i el d'esquerres ha sigut fins a última hora i fins a l'últim vot. Com passara en 2015, la diferència ha sigut d'un edil i uns centenars de vots. Ribo i José María González "Kichi" seran els únics alcaldes del canvi que hagen resistit les municipals de 2019, la qual cosa evidencia l'extraordinari del resultat.

Per part seua, l'esquerra ha guanyat amb folgança a Castelló i Elx, on es repetiran les coalicions entre PSPV i Compromís. El PP necessitarà a Ciutadans i Vox per a mantindre l'alcaldia a Alacant.