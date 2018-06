Joan Ribó ofereix València per a acollir als 600 refugiats que romanen a la deriva pel rebuig d'Itàlia

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha oferit aquest dilluns la ciutat de València per a acollir els refugiats de l'Aquarius, el vaixell de rescat de l'ONG SOS Mediterrani amb 629 immigrants a bord, entre ells 123 menors, al que Itàlia ha tancat els seus ports. Després de la negativa del primer ministre italià, ha arribat la del Govern de Malta, que també ha tancat les portes als immigrants. Ara, l'Executiu autonòmic i el govern municipal volen posar fi a la deriva d'aquestes persones pel Mediterrani.

Ribó ha anunciat que s'ha posat en contacte amb la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, per a iniciar les gestions amb l'objectiu que el vaixell puga atracar en el port de València.

La portaveu de l'Executiu autonòmic ha indicat que les gestions estan en marxa "perquè les dones, homes, xiquets i xiquetes de l'Aquarius tinguen un càlid acolliment i acabe el calvari que estan vivint"

L'alcalde ha comentat que "no es pot permetre que en un moment en el qual les posicions d'extrema dreta que s'estan manifestant, per exemple a Itàlia, es deixen abandonats a la seua sort a aquests refugiats". Les alcaldesses de Madrid i Barcelona, Manuela Carmena i Ada Colau, també han oferit les seues ciutats com a acolliment per a les persones refugiades.

Les tres dirigents i l'alcalde valencià fan front comú perquè la ministra de Defensa, Margarita Robles, accedisca a que Espanya siga el país d'acolliment. acabada d'estrenar en el càrrec, la socialista ha explicat aquest matí en la Cadena Ser que "caldrà estudiar" si el vaixell pot portar als immigrants a les costes espanyoles. "Crec que més enllà del cas concret (l'Aquarius), que caldria estudiar, el problema de la immigració és tremend i no és d'ara", ha respost Robles preguntada per si España hauria de permetre el desembarcament.