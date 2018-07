Jorge Rodríguez anunciarà aquest dilluns quin serà el seu futur polític després d'una "tempesta perfecta"

El pati dels Scala de la seu de la Diputació de València serà l'espai des d'on Jorge Rodríguez, encara president de l'ens provincial, anunciarà quin serà el seu futur polític després d'haver sigut detingut dins de l'operació 'Alqueria'. S'espera que renuncie a la presidència de la Diputació, com ja indicava el líder del PSPV i president de la Generalitat, Ximo Puig, qui començava a assenyalar a Toni Gaspar com a successor per a aquest pròxim any que queda de legislatura.

Però el que no està tan clar és què passarà amb l'alcaldia d'Ontinyent, alcaldia que ocupa des de fa set anys i en aquesta legislatura amb una de les majories absolutes més grans de qualsevol partit a la Comunitat Valenciana: 14 regidors socialistes d'un total de 21 que conformen el ple. A més uns regidors fidels que han abrigallat al seu alcalde, i aquest ha respost.

Jorge Rodríguez, el dia després de quedar en llibertat va realitzar el seu primer acte públic en el qual també va ser abrigallat pels ciutadans que van assistir i, defensant-se de les acusacions, afirmava que "tindreu un alcalde que serà més maldestre, més simpàtic, menys simpàtic... Però us assegure que el vostre alcalde no és un lladre".

Sobre els respatlers interns rebuts per Rodríguez els primers han sigut els més propers, els socialistes d'Ontinyent i de la Vall d'Albaida, els qui mostraven el seu "suport total, absolut i incondicional", i a ells es van sumar uns altres com els de la Costera-la Canal, la Ribera Alta, la Ribera Baixa i la Foia de Bunyol. Aquest senyal mostra que, malgrat la suspensió de la militància que ha decidit l'adreça del partit, la seua influència interna no es va a diluir amb tanta facilitat, almenys mentre la justícia no dicte sentència.

"Tempesta perfecta"

Entre els seus més fidels aquesta qui va anar la seua mà dreta tant en la presidència de la Diputació com en l'alcaldia d'Ontinyent, Ricard Gallego, qui a través de diversos posts en xarxes socials ha volgut defensar la innocència dels detinguts i la confiança en el projecte de Rodríguez.

Així després d'afirmar en un primer comentari el divendres que "els enemics del projecte de Jorge Rodríguez són molt poderosos i ens volen tirar", en l'últim publicat aquest diumenge insistia en una "tempesta perfecta" i d'ordres interessades després d'assegurar que un policia li va dir "ens van dir que la cusa tènia que accelerar-se (sic)."

Gallego abunda en aquestes converses apuntant que els agents li van arribar a dir "fotre, xic, els de el teu partit han tardat a carregar-se al teu President". Davant açò assegura que "em vaig quedar en blanc, perquè nosaltres no teníem cap informació de res (estàvem incomunicats), li vaig respondre que, en tot cas, si no hagueren muntat aquest escàndol igual el partit no s'haguera precipitat".