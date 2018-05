La Guàrdia Civil interrogarà com investigat l'expresident de les Corts Juan Cotino

L'antic home fort del PP valencià serà cridat a declarar en qualitat d'investigat en aquesta operació en la qual ha sigut imputat Zaplana

Hi ha una desena d'investigats que no han sigut detinguts i als quals el jutjat citarà per declarar, entre ells Rosa Barceló, esposa d'Eduardo Zaplana

La històrica secretària de l'exministre, Mitsuoko Henríquez, figura en aquesta llista d'imputats als quals la Guàrdia Civil no detindrà