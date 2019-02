Juan Cotino va cobrar 11,3 milions del seu nebot contractista de la Generalitat sent membre del Govern de Camps

El volum de diners que van moure polítics valencians del PP investigats en l'Operació Erial maregen. Els fons trobats per la jutgessa del cas a l'estranger i que podrien pertànyer Eduardo Zaplana i els seus socis d'operacions il·lícites superen els deu milions. Però, segons la Guàrdia Civil, no haurien sigut els únics.

La Unitat Central Operativa (UCO) de l'Institut Armat ha conclòs en el seu informe sobre el cas que el que fora vicepresident del Govern de Francisco Camps i president de les Corts Juan Cotino s'hauria beneficiat directament de les pilotes que donava l'empresa dels seus nebots de la venda d'adjudicacions públiques de la Generalitat.

L'UCO revela que en 5 de juliol de 2007, Juan Cotino -en aqueix moment conseller d'Agricultura en funcions- va vendre el seu nebot Vicente Cotino -president de Sedesa- la seua participació en Sedesa per 11.374.721,29 euros. Explica la Guàrdia Civil que aqueixa quantitat estaria vinculada directament amb els ingressos multimilionaris que Sedesa va aconseguir de la venda d'altres societats participades que huit anys abans havien guanyat el concurs de les ITV.

Els investigadors asseguren que Juan Cotino "hauria obtingut un avantatge econòmic de la venda de les mercantils beneficiàries de les adjudicacions que s'investiguen". És per aquest i altres indicis que el que fora mà dreta de Camps igual que els seus dos nebots estan imputats en la causa.

En l'informe de la Guàrdia Civil present en el sumari del cas Erial, relaten els agents que Juan Cotino va estar sempre al corrent de l'adjudicació de les ITV a l'empresa, com relata un correu electrònic enviat al seu mail personal amb el nom "full de ruta". A més, en aqueix moment el polític valencià era director general de la Policia en el Govern de José María Aznar.

No van ser els únics diners que va rebre Juan Cotino de les empreses ara investigades i sent membre del Govern de Camps. E 28 de desenbre de 2006, el 12 de febrer de 2007 i el 16 de febrer de 2007, Juan Cotino va rebre de l'empresa Asedes Capital transferències per valor de 13.000, 10.000 i 369.328 euros, respectivament. Asedes Capital va ser la societat utilitzada pels seus nebots per a pagar les comissions a una altra societat de Luxemburg i que acabarien a les mans de la trama d'Eduardo Zaplana.

Sempre s'ha especulat amb l'important patrimoni de Juan Cotino però mai s'havia fet públic. De fet, en les seues declaracions de béns que havia de fer públiques, mai van figurar aquests ingressos multimilionaris que ha descobert l'UCO.