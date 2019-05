Jutge i part: l’interventor de la Generalitat Valenciana que exonera Camps de la Fórmula 1 va ser auditor delegat quan es va fer el circuit

Un informe de la Intervenció de la Generalitat Valenciana ha donat un tomb inesperat a la investigació sobre els sobrecostos en el circuit urbà de la Fórmula 1. Quan la jutgessa instructora havia decidit processar l’expresident de la Generalitat Francisco Camps per malversació i prevaricació per aquestes obres, l’informe de l’auditor públic lliurat fa poc va provocar que el Fiscal Anticorrupció sol·licitara l’arxivament de la causa per prescripció dels delictes, ja que no hi havia suficient perjudici econòmic per a l’agreujant.

Aquest informe de l’auditor públic clau va canviar la versió del ministeri públic, que va passar en tres mesos d’acusar l’expresident de la Generalitat i altres imputats a demanar l’arxivament per prescripció dels delictes. L’Advocacia de la Generalitat demanarà amb quasi total seguretat l’obertura de judici i la Conselleria d’Infraestructures ja prepara una ampliació de l’informe pericial perquè, asseguren fonts coneixedores del cas, que l’interventor s’ha deixat més de 40 milions per quantificar de costos del circuit. A més, assenyalen, ningú ha acreditat que s’hagen reintegrat els més de 90 milions d’euros que va costar el circuit urbà.

L’autor de l’informe que ha posat potes enlaire la segona causa de la Fórmula 1 –la primera també es va arxivar a petició de la instructora i sense recurs del fiscal– és Ignacio Pérez López, viceinterventor de Control Financer i Auditoria de la Generalitat. Segons el seu propi curriculum vitae, Pérez López va ser interventor delegat de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació i posteriorment de la Conselleria d’Infraestructures en els moments clau de la construcció del circuit. És a dir, era qui supervisava les despeses i la consecució de préstecs entre els anys 2007 i 2009 en aquests departaments.

Segons la informació en poder d’eldiario.es, Ignacio Pérez López era auditor en Hisenda quan es van aprovar els crèdits extraordinaris per a la construcció del circuit urbà que va concloure l’estiu del 2008. Aqueixos préstecs, com ha contat aquest diari, continuen pagant-se en l’actualitat.

Aquest periòdic s'ha posat en contacte amb Pérez López però ha declinat contestar les preguntes proposades sobre una possible incompatibilitat o sobre si s'havia d'haver-se abstingut d'elaborar l'informe per al jutjat i ha remés al gabinet de premsa. Així, segons han explicat, des d'Intervenció General consideren que Ignacio López Pérez "està totalment legitimat per a formar part de l'equip redactor de l'informe enviat al jutjat, tal com ha considerat la jutgessa i les parts implicades en el cas". "Intervenció li va proposar a la jutgessa un equip de treball format per un interventor i uns perits seleccionats tots ells en funció de la matèria que es tracta", ha argumentat.

El viceinterventor de Control Financer i Auditoria de la Generalitat ha sigut un malson per a la majoria d’esquerres de les Corts Valencianes. Pérez López va ser el compareixent que en la comissió d’investigació sobre el forat milionari en l’empresa Ciegsa –l’empresa de construcció de col·legis– va desmentir les xifres denunciades per PSPV, Compromís i Podem. Aquesta declaració va ser la que va donar ales al PP per a defensar els arguments que Ciegsa no havia tingut mai un forat de mil milions.

Pérez López va iniciar la seua carrera professional com a auditor públic en la Intervenció del Cos Militar d’Intervenció de la Defensa. D’ací, i gràcies a una administració controlada pel Partit Popular, va aconseguir entrar en el cos autonòmic com a interventor delegat de la Conselleria de Medi Ambient. En l’actualitat té un dels rangs més alts dins de la Generalitat.