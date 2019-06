“L’Acord del Serpis” garanteix quatre anys de continuïtat de l'esquerra a Gandia amb la socialista Diana Morant d'alcaldessa

La constitució del nou ajuntament de Gandia sorgit de les urnes ha sigut molt diferent a la tibant sessió celebrada fa quatre anys, quan es va tancar in extremis un pacte entre els socialistes (9 regidors) i Més Gandia (cinc) amb el suport extern de l'únic edil de Ciudadanos per a impedir que Arturo Torró (PP) repetira en l'alcaldia de la ciutat. Aquell dia va haver-hi reunions frenètiques i fins i tot llàgrimes fins a minuts abans de l'inici del plenari municipal, i amenaces i insults després de la sessió, especialment dels seguidors de Torró cap a Ciro Palmer (Cs), que va votar per la socialista Diana Morant per ordre de la direcció del partit a Madrid i València.

En la sessió de hui, la socialista Diana Morant ha tornat a ser investida com a alcaldessa amb el suport del seu partit, que ha obtingut 11 regidors (quatre més que en 2015), i dels quatre edils de Compromís + Gandia Unida (en l'anterior mandat la coalició es deia simplement Més Gandia, i n’han perdut un). Encara que el pacte de govern es va oficialitzar despús-ahir en l'anomenat “Acord del Serpis”, totes dues formacions polítiques van tindre clar que havien de governar juntes en la mateixa nit del 26 de maig passat, després de conéixer-se els resultats electorals. Mai l'esquerra, amb 15 regidors de 25, havia obtingut una majoria tan àmplia a Gandia.

Res han pogut fer el PP liderat per Víctor Soler (amb 9 escons, dos menys que en 2015) i Pascal Renolt, de Cs, partit que repeteix amb un regidor encara que amb menys vots que fa quatre anys.

“L’Acord del Serpis” contempla una reedició del pacte de 2015 i per tant atorga una vicealcaldia per a Josep Alandete, el líder de Compromís + Gandia Unida, coalició formada per Compromís, Esquerra Unida, Esquerra Republicana del País Valencià i un col·lectiu de ciutadans no afiliats. L'esquema, doncs, es repeteix a Gandia quatre anys després, encara que amb un major suport en les urnes per a l'esquerra.