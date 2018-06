L’Advocacia de la Generalitat es desmarca del pacte de la Fiscalia amb Blasco per a reduir-li la pena de 16 a 2 anys de presó

El pacte a què la Fiscalia Anticorrupció vol arribar amb l’exconseller Rafael Blasco i altres acusats perquè confessen i lliuren béns a canvi de reduir-los la pena acabarà truncant-se. L’Advocacia de la Generalitat es desmarcarà aquesta vegada de les tesis del Ministeri Públic davant les evidències que els diners públics desviats no es recuperaran amb el patrimoni que ofereixen els acusats, que, a més, ja està embargat en altres procediments o pel Tribunal de Comptes.

La Coordinadora Valenciana d’ONGD, que exerceix l’acusació popular, ja va anunciar que no acceptaria aquest pacte perquè considera que impediria que es recuperaren els diners i que es restituïra el dany fet a la imatge de la cooperació. Com que l’Advocacia de la Generalitat s’ha sumat a aquesta postura, l’acord no es produirà i continuarà el procediment fins al judici oral amb peticions per a Blasco de fins a 16 anys de presó. El pacte proposava reduir aquestes penes només a dos anys i mig de presó.

Fins al moment, els acusats plantejaven lliurar immobles. En el cas de Blasco, el seu xalet de la Barraca d’Aigües Vives (Alzira); en el de l’empresari Augusto César Tauroni, dos apartaments a Miami i un iot; i en el cas de Marc Llinares, un habitatge a Dénia. Aquests béns ja estan embargats en aquest procediment o en altres en què estan acusades aquestes persones.

A més, la Generalitat no solament va demanar recuperar els 4 milions desviats per la trama d’ONG que es jutja en les peces 2 i 3 del cas Blasco, sinó que també reclama tres milions més per danys morals. Per aquest concepte, la Coordinadora demana quatre milions.