L'Advocacia de la Generalitat torna a provocar l'ajornament del judici per les bosses d'ocupació d'À Punt: i ja van tres

El recurs presentat per la Unió de Periodistes (UPV) i l'Associació de la Premsa d'Alacant (APA) a la resolució que fixava els barems de les borses de treball d'À Punt té aspectes d'eternitzar-se. Un any i mig després de presentar-se la primera demanda per a saber si les valoracions són irregulars i s'han prevalgut uns perfils enfront d'uns altres de manera excessiva, les dues associacions que aglutinen a un miler de periodistes valencians no han pogut passar de la primera casella.

Un jutjat contenciós administratiu de València va entendre en primera instància que no era competent per a assumir el recurs i el va derivar a un social, el número 5 de València. Quan s'anava a celebrar el judici, tant els sindicats personats com l'Advocacia de la Generalitat, en representació d'À Punt, van assegurar que no era la seua competència. La jutgessa social ho va derivar llavors a l'Audiència Nacional.

Aquest dimarts 21 de maig s'havia d'haver celebrat el judici, però tampoc ha pogut ser al no haver-se donat trasllat als més de 400 treballadors d'À Punt contractats per bossa d'ocupació. La Unió de Periodistes havia sol·licitat que se'ls donara part, però l'advocat de la Generalitat no ha aportat els noms i ha presentat l'expedient de contractació 24 hores abans de la vista oral. Davant aquesta situació, el president del tribunal de l'Audiència Nacional ha decidit ajornar una altra vegada el judici fins que À Punt done part als empleats.

Segons ha pogut saber eldiario.es, l'advocat de la Generalitat ha deixat caure que l'Audiència Nacional no seria la competent per a abordar el cas i ho seria el Tribunal Superior de Justícia valencià. Si fora així, en la pròxima vista encara sense data el recurs podria acabar en el Tribunal Suprem amb una qüestió de competències. Serà l'Alt Tribunal el que decidisca quin jutjat és el competent, demorant més encara el procés. Sense haver-se pogut ni atendre el fons del recurs.

El fiscal del cas, que també ha assistit al judici, considera, segons fonts consultades per eldiario.es, que els barems aplicats són excessius i que podrien ser irregulars. Entén que no es pot valorar fins a tres vegades més a uns perfils de treballadors que a uns altres, en referència als punts de més que s'assignaven als extraballadors d'RTVV enfront d'altres aspirants.

Estan personats en la causa CCOO, UGT –que ho ha fet hui- i Intersindical, que aquest dimarts no ha acudit al judici.

El recurs queda a costa de que es comunique als empleats i que es torne a fixar una nova data. En aqueix moment, l'Audiència Nacional decidirà en les qüestions prèvies si és competent i si inicia o no el judici.