L'Audiència Nacional investiga el paper de Camps en el finançament il·legal del PP

La Secció Segona de la Sala penal ha ordenat que el Jutjat Central d'Instrucció 5 de l'Audiència Nacional reòbriga la peça 5 del cas Gürtel, denominada “Orange Market”, amb la finalitat d'investigar les eventuals indicacions que podria haver rebut la directora general de Promoció Institucional de la Generalitat Valenciana, Dora Ibars, per a l'adjudicació de determinats contractes a aquesta empresa de la trama Correa, arran de les declaracions de Ricardo Costa, Francisco Correa, Pablo Crespo i Álvaro Pérez en el judici pel finançament irregular del PP València que es va celebrar en el Jutjat Central penal.

En una interlocutòria, els magistrats de l'Audiència Nacional estimen així la sol·licitud de la Fiscalia Anticorrupció en el marc del procediment PA 3/2016 (peça 5 del cas Gütel), en la qual Ibars està acusada de prevaricació administrativa. En aqueixa petició, la Fiscalia sol·licitava indagar sobre si l'expresident de la Generalitat Francisco Camps o un altre conseller hauria donat indicacions Ibars per a donar contractes a Orange Market.

Recorda la Sala que els fets imputats a Ibars es refereixen, en primer lloc, a la contractació directa de la societat Orange Market en 2005 per a l'elaboració de la Guia de la Comunicació de la Generalitat i un pen drive que s'anava a utilitzar com a regal institucional, un procediment en el qual per a sostraure's del control administratiu les parts van acordar l'emissió de diverses factures fins a aconseguir el valor del preu cobrat per Orange Market, de 88.975,59 euros, dels quals es van arribar a pagar 58.580,96 euros, ha explicat l'Audiència Nacional en un comunicat.

"En segon lloc, la Fiscalia acusa Ibars pels fets relatius a la participació d'Orange Market com a adjudicatària, de forma directa, del muntatge de l'estand per a grans esdeveniments de la Comunitat Valenciana en Fitur de 2009, amb participació de diverses institucions i organismes oficials als quals s'obligava a contractar amb Orange Market, utilitzant el mateix sistema del fraccionament del preu en diverses factures", afig l'Audiència Nacional.

La interlocutòria indica que el motiu de la petició de la Fiscalia radica en les revelacions que tenen lloc a l'inici del judici oral 12/2016 del Jutjat Central penal amb les declaracions de Costa, Correa, Crespo i Álvaro Pérez “de les quals es podria desprendre que la contractació directa d'Orange Market per l'Administració valenciana era per decisió de les primeres autoritats i la realització i muntatge de l'estand de grans esdeveniments de la Comunitat Valenciana en Fitur 2009 podria ser una forma de retribuir a aqueixa societat per treballs realitzats realment per al Partit Popular a la Comunitat Valenciana”, entre altres declaracions exposades durant la vista oral.

La Sala explica que la influència d'aquestes revelacions en el judici del Jutjat Central Penal en aquesta peça 5 del cas Gürtel és “fàcil de comprendre, donada l'íntima relació entre ambdues causes en les quals són coincidents molts dels acusats”. Afig que en aquest cas es tracta d'esbrinar si l'acusada Dora Ibars en la seua qualitat de directora general de Promoció Institucional és qui va adoptar les decisions finals quant a la contractació directa d'Orange Market en les ocasions reiterades en l'escrit d'acusació o ben “tal decisió va ser adoptada per altres autoritats superiors jeràrquicament a l'acusada, a les quals es van referir els acusats en el judici 12/2016”.

Els magistrats, quant a la possibilitat que a través d'aquesta informació suplementària es tracte d'investigar l'actuació d'un tercer, assenyalen que “aquest tribunal no pot avançar el resultat de la investigació que, en tot cas, tracta de determinar la vertadera responsabilitat de la sra. Ibars en els fets pels quals és acusada i l'eventual responsabilitat de terceres persones en aqueixos fets”.